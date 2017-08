Mainz (ots) -Donnerstag, 17. August 2017, 22.25 Uhr, 3satErstausstrahlungAuf der Flucht sucht der geheimnisvolle Landstreicher BorgmanUnterschlupf bei einer reichen Familie. Zunächst vom Familienvaterverjagt, kehrt er zurück und beginnt, die Familie zu manipulieren.3sat zeigt Alex van Warmerdams antibürgerliche Gesellschaftsparabelim Geiste Luis Buñuels - schwarzhumorig und voller überraschenderWendungen - am Donnerstag, 17. August 2017, 22.25 Uhr, inErstausstrahlung.Drei bewaffnete Männer, einer von ihnen ein Priester, gehen imWald auf die Jagd. Die "Beute", auf die sie es abgesehen haben,befindet sich unter ihren Füßen: Ein Mann, unrasiert und ungepflegt,schläft in einer selbstgebauten Erdhöhle. Borgman ist geradeaufgewacht, als seine Verfolger einen Speer in den Boden rammen, derihn nur knapp verfehlt. Es gelingt ihm, sich vor den Angreifern inSicherheit zu bringen. Borgman gelangt in eine vornehme Siedlung.Schließlich klingelt er an der Tür des erfolgreichen TV-ProduzentenRichard van Schendel und bittet um ein Bad, was Schendel aberablehnt. Als Borgman behauptet, Richards Frau Marina von früher zukennen, wird Richard handgreiflich und schlägt brutal auf Borgmanein. Am Abend entdeckt Marina den verwundeten Borgman. Sie erlaubtihm das gewünschte Bad und - ohne ihren Mann zu informieren -bereitet ihm ein Bett im Sommerhaus des weiträumigen Gartens. Sieverfällt Borgman und wird fortan Nacht für Nacht von Alpträumenheimgesucht, in denen ihr Mann Richard mit Gewalt über sie herfällt.Borgmans manipulatives Spiel mit der Familie beginnt.Mit "Borgman" (Niederlande 2015) ist dem niederländischenRegisseur Alex van Warmerdam ("Die Noorderlinger", "Grimm") ein vonAbsurditäten überbordendes Meisterstück gelungen. Der skurrile,abgründige und tiefsinnige Film war 2015 für den Auslands-Oscarnominiert.Der Spielfilm "Borgman" als Video-Stream: http://ly.zdf.de/RM413/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/borgman3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell