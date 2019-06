3sat zeigt ein Porträt der Schriftstellerin Marjana Gaponenko (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 30. Juni 2019, 10.15 UhrErstausstrahlungMit 16 Jahren entscheidet sich die poesiebegeisterte UkrainerinMarjana Gaponenko, deutschsprachige Dichterin zu werden - undverwirklicht ihren Traum. Heute zählt die 37-Jährige zu denbekanntesten Schriftstellerinnen deutscher Sprache. Die Dokumentation"Die Zauberin von Oz - Ein Porträt der Schriftstellerin MarjanaGaponenko" von Günter Kaindlstorfer stellt am Sonntag, 30. Juni 2019,10.15 Uhr in Erstausstrahlung, die Autorin vor. Sie zeichnet dieLebensstationen Gaponenkos nach und begleitet sie auf einer Lesereisedurch Österreichs Bibliotheken.Im Gymnasium nimmt Marjana Gaponenko Privatstunden, um die SpracheGoethes und Hölderlins zu lernen, mit 18 veröffentlicht sie ihrenersten Gedichtband "Wie tränenlose Ritter", mit 20 zieht sie nachDeutschland und mit 29 bringt sie ihren Debütroman "Annuschka Blume"heraus. Bis heute hat sie vier Romane und mehrere Lyrikbände indeutscher Sprache publiziert. Ihre tragikomischen Geschichten sindbevölkert von skurrilen und oft auch etwas verlorenen Figuren, diemit Liebe, Verlust, Begehren und Vergänglichkeit zu kämpfen haben.Marjana Gaponenko sieht sich in der Tradition der russischen undder deutschen Romantik: Nikolai Gogol, Alexander Puschkin und E. T.A. Hoffmann sind ihre literarischen Vorbilder. "Ich bin der Romantikmit Leib und Seele verschrieben", sagt die Autorin von sich,"allerdings will ich die romantischen Traditionen in die Gegenwartüberführen." Auch das Lebensbuch Marjana Gaponenkos hat deutlichromantische Aspekte: "Als Kind habe ich die sowjetische Ausgabe des'Zauberers von Oz' immer und immer wieder gelesen", erinnert sich dieSchriftstellerin. "Ich habe mich mit niemandem so sehr identifiziertwie mit dem kleinen Mädchen, das zusammen mit seinem HündchenTotoschka fantastische Abenteuer im Zauberland erleben darf. Ichwollte sein wie dieses Mädchen."Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/marjanagaponenkoVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/UJN/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell