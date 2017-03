Mainz (ots) - Samstag, 25. März 2017, 22.10 UhrErstausstrahlungEinmal im Jahr nimmt Literaturkritiker Denis Scheck im"Bayerischen Bahnhof" in Leipzig für 3sat auf dem ModeratorenstuhlPlatz und präsentiert Autoren und Bücher, die auf der BuchmesseLeipzig vorgestellt werden. Dieses Jahr findet die "LeipzigerBuchnacht" am Messe-Samstag, dem 25. März, statt und wird am gleichenAbend um 22.10 Uhr in 3sat ausgestrahlt.Denis Scheck begrüßt in der Sendung die Schriftsteller FeridunZaimoglu und Eva Menasse, den Präsidenten derSchriftstellervereinigung PEN Deutschland, Josef Haslinger, dieSachbuchautorin und Journalistin Andrea Wulf sowie den Koch VincentKlink, der das Buch "Grundzüge des gastronomischen Anstands" vonBalthazar Grimod de la Reynière (1758-1837), einem Gourmet der erstenStunde und Begründer der Gastronomiekritik, herausgegeben hat.Im Luther-Jahr hat Feridun Zaimoglu in seinem aktuellen Buch"Evangelio - Ein Luther-Roman" einen ganz eigenen Blick auf denReformator gefunden. Er hat Martin Luther den Landsknecht Burkhard,einen ungeratenen Kaufmannssohn, an die Seite gestellt. DiePerspektive dieses Ich-Erzählers ist es, die den Blick auf das Leben,das Streben und die Qualen des Reformators in Zaimoglus Roman neueröffnet.Der Erzählband "Tiere für Fortgeschrittene" steht im Mittelpunktdes Gesprächs von Denis Scheck mit der Schriftstellerin Eva Menasse.Jahrelang hat Eva Menasse Tiermeldungen gesammelt, die ihr, wieumgekehrte Fabeln, etwas über menschliche Verhaltensweisen zuverraten schienen. Daraus entstanden ist ein Band mit Erzählungen, indenen sie einen ganz besonderen Blick auf die Gattung Menschoffenbart.Bereits mehrfach wurde das Buch "Alexander von Humboldt und dieErfindung der Natur" der Journalistin und Sachbuchautorin Andrea Wulfausgezeichnet. Es ist eine Erkundungsreise durch Humboldts Leben undWerk. Sie folgt den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dassunser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in HumboldtsÜberzeugungen verwurzelt ist.Gemeinsam mit seiner Kollegin der Schriftstellerin undJourmalistin Franziska Sperr hat der Schriftsteller Josef Haslingerdie Anthologie "Zuflucht in Deutschland. Texte verfolgter Autoren"herausgegeben. Der Band enthält Texte von Schriftstellerinnen undSchriftstellern, die im Rahmen des Programms "Writers-in-Exile" desdeutschen PEN-Zentrums ein Stipendium erhalten haben. Die Autorensind aus China und Vietnam, aus Tschetschenien und dem Iran, ausSyrien und vielen anderen Ländern nach Deutschland geflohen.Franziska Sperr und Josef Haslinger sind Mitglieder des Präsidiumsdes deutschen PEN-Zentrums.Ebenfalls als Herausgeber fungiert der Spitzenkoch Vincent Klinkbei dem Buch "Grundzüge des gastronomischen Anstands" von BalthazarGrimod de la Reynière. Das Buch enthält die wichtigsten Schriften desersten modernen Feinschmeckers. Klink tritt zudem in einengenussvollen Dialog mit seinem französischen Vorgänger: Neben einerEinführung in dessen Leben und Wirken interpretiert er die Rezepteder alten "cuisine française" und serviert sie in neuen Variationen:zum Nachkochen und Genießen.Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satAndrea Hische+49 (0) 6131 - 701 6417hische.a@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell