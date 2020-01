Mainz (ots) - Samstag, 18. Januar 2020, ab 20.15 UhrDer italienische Regisseur Federico Fellini wäre am 20. Januar 2020 100 Jahrealt geworden. Aus diesem Anlass zeigt 3sat am Samstag, 18. Januar 2020, um 20.15Uhr Fellinis preisgekröntes Melodram "La Strada - Das Lied der Straße" (Italien1954) und im Anschluss, um 22.00 Uhr, den Dokumentarfilm "Auf den SpurenFellinis" (Schweiz 2013) von Gérald Morin.Der Gaukler Zampano (Anthony Quinn) führt ein armseliges Wanderleben. EinesTages kauft er für 10.000 Lire die einfältige Gelsomina (Giulietta Masina) ihrerMutter ab. Gelsomina muss für ihn kochen und waschen und den Pausen-Clownspielen, wenn er in Dörfern und Kleinstädten als Kettensprenger auftritt.Gelsominas schüchterne Versuche, ihm näher zu kommen, sind vergeblich. In einemkleinen Zirkus begegnen die beiden dem Seiltänzer Il Matto. Als Zampano den ihmverhassten Artisten bei einer Schlägerei tötet, ist Gelsomina schockiert. Siewird Zampano lästig, und er lässt sie schließlich sitzen. Federico Fellini(1920-1993) beschäftigte sich jahrelang mit der Idee zu diesem Film, ehe erProduzenten für sein Projekt fand. An der Seite von Anthony Quinn spieltFellinis Frau Giulietta Masina die Rolle ihres Lebens. "La Strada" wurde einWelterfolg und mit Preisen überschüttet, unter anderem mit einem Oscar für denbesten fremdsprachigen Film.Im Anschluss, um 22.00 Uhr, folgt der Dokumentarfilm "Auf den Spuren Fellinis"von Gérald Morin. Federico Fellinis ehemaliger Assistent kehrt auf den Spurendes großen Filmemachers und fünffachen Oscar-Preisträgers zurück in RomsFilmstadt Cinecittà. Ein jeder hat seine eigenen Erinnerungen an den Regisseur:Morin spricht mit Mitarbeitern Fellinis über dessen Vorlieben und Marotten undüber das goldene Zeitalter des italienischen Kinos. Umfangreiches Archivmaterialzeigt dessen unkonventionelle Arbeitsweise.. Fellini konnte wie kein andererTräume und Ideen in unverwechselbare, poetische, fantastische Filme umsetzen.Mit Filmen wie "La Strada - Das Lied der Straße", "Das süße Leben","Achteinhalb", "Amarcord", "Casanova" und "Fellinis Schiff der Träume" setzte erneue Maßstäbe. Gérald Morin gelingt es, die vielen Facetten Felliniseinzufangen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/federicofelliniWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4488921OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell