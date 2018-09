3sat zeigt Kulturdokumentation über die Ruhrtriennale 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 22. September 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungEine Bruchlandung vor der Jahrhunderthalle in Bochum - einFlugzeugwrack, mitten auf dem Vorplatz. Dieses Endzeit-Szenarioerwartet die Besucher der diesjährigen Ruhrtriennale (bis 23.9.) vorder ehemaligen Gaskraftzentrale. Beim internationalen Kunstfestivalwerden alte Zechen und Kohlehallen des Ruhrgebiets mit einem Programmaus Theater und Oper, Literatur und bildender Kunst bespielt. DieKulturdokumentation "Zwischen den Zeiten - Ruhrtriennale 2018" vonKerstin Edinger, die 3sat am Samstag, 22. September 2018, um 19.20Uhr in Erstausstrahlung zeigt, präsentiert spannende Projekte undProtagonisten rund um das Festival.Stefanie Carp hat in diesem Jahr als erste Frau die Intendanz desFestivals übernommen. Im Hinblick auf die Flüchtlingsströme, denaufkeimenden Nationalismus und Verteilungskriege heißt ihr Thema "DieWelt im Umbruch". Unter dem Festival-Motto "Zwischenzeit" hinterfragtStefanie Carp die westlichen Lebenskonzepte. Sie möchte mit ihremProgramm den Blick für künstlerische Projekte aus Lateinamerika,Afrika und dem Nahen Osten weiten.Wie politisch das Festival in diesem Jahr ist, bewiesen dieDiskussionen über die Intendantin noch vor dem Start derRuhrtriennale. Sie lud die Hip-Hop-Band "Young Fathers" ein, obwohldiese offen den Boykott Israels unterstützt sowie die internationale"BDS"-Kampagne, wobei "BDS" für Boykott, Desinvestitionen undSanktionen gegen Israel steht. Ein heikles Thema, das schon imVorfeld für heiße Debatten sorgte. Die Dokumentation ordnet dieseDebatte ein und stellt ferner die Arbeiten großer Künstler wie diedes Südafrikaners William Kentridge und des Schweizers ChristophMarthaler vor, die im Rahmen der Ruhrtriennale ihre neuen Werkezeigen. Kentridge thematisiert in "The Head & the Load" die RolleAfrikas im Ersten Weltkrieg, Christoph Marthaler ist mit derMusiktheater-Kreation "Universe, Incomplete" des amerikanischenKomponisten Charles Ives vertreten.Außerdem geht die Dokumentation auf den argentinischen RegisseurMariano Pensotti ein, der die Gebläsehalle in Duisburg mit derbegehbaren Theater-Installation "Diamante. Die Geschichte einer FreePrivate City" bespielt, sowie auf den Choreografen Serge AiméCoulibaly, der in seinem Stück "Kirina" auf die Migration innerhalbdes afrikanischen Kontinents aufmerksam macht. Ein weiteres Highlightist die Inszenierung "Exodos" von der Compagnie Sasha Waltz & Guests.Ein Stück, das die Fluchtbewegungen unserer Zeit thematisiert und dieZuschauer dabei aktiv mit einbezieht.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zwischendenzeiten3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell