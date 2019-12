Mainz (ots) -Dienstag, 10. Dezember 2019, 22.25 UhrDeutsche Free-TV-PremiereElf Jahre nach "Eine unbequeme Wahrheit" untersucht Al Gore den aktuellen Standdes Klimaschutzes. 3sat zeigt am Dienstag, 10. Dezember 2019, 22.25 Uhr, denDokumentarfilm "Immer noch eine unbequeme Wahrheit: Unsere Zeit läuft" (Regie:Jon Shenk und Bonni Cohen, USA 2017) als deutsche Free-TV-Premiere.Der ehemalige demokratische Vize-Präsident Al Gore, der sich seit vielen Jahrenfür den Umweltschutz engagiert, reist um die Welt, um sich mit Klimaexpertinnenund -experten sowie mit Politikerinnen und Politikern zum Thema Erderwärmungauszutauschen und sein Publikum mit Vorträgen zur Klimakatastrophe aufzurütteln.Seit der Präsidentschaftswahl 2000, die Gore mit nur wenigen Stimmen gegenseinen Kontrahenten George W. Bush verlor, hat sich Gore dem Kampf gegenTreibhausgase und die damit verbundene globale Klimaerwärmung verschrieben. 2006resultierte aus der Zusammenarbeit Al Gores mit dem Regisseur Davis Guggenheimder so aufwühlende wie berühmte Film "Eine unbequeme Wahrheit", der 2007 alsbester Dokumentarfilm mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, während Al Gore imselben Jahr für sein Engagement in Sachen Umwelt den Friedensnobelpreis erhielt.Elf Jahre sind seither ins Land gegangen. Zeit für Gore, den Stand der Dinge ineinem weiteren Dokumentarfilm festzuhalten, dieses Mal unter der Regie von BonniCohen und Jon Shenk. Wieder bereist Al Gore den Globus, der sich inalarmierender Geschwindigkeit dem menschengemachten Klimakollaps nähert. ImAustausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mit kenntnisreichen,detailliert belegten Vorträgen kämpft Gore um den Erhalt der Welt, wie wir sieheute noch kennen. Dabei setzt er seine Hoffnung auf den Ausbau von erneuerbarenEnergien, mit deren Hilfe die Menschheit neben Konsumverzicht und nachhaltigemVerhalten einen Ausweg aus der drohenden Klimakatastrophe finden könnte -vorausgesetzt, sie handelt schnell. Höhepunkt des Films ist deshalb das großeinternationale Forum zum Klimaschutz: die Weltklimakonferenz von 2015 in Paris.175 Staaten hatten sich nach zähen Verhandlungen auf ein erstaunlich konkretesAbkommen geeinigt.Doch was der krönende Abschluss dieses Dokumentarfilms werden sollte, istinzwischen Makulatur, seit der amtierende US-Präsident Donald Trump den Vertragfür die USA 2017 aufkündigte. Dass Al Gores Kampf trotzdem nicht vergeblich ist,demonstriert nicht zuletzt die "Fridays for Future"-Bewegung. UnbequemeWahrheiten können nun mal nicht weggeleugnet werden, denn: "unsere Zeit läuft".Der Film ist noch einmal am Mittwoch, 11. Dezember 2019, um 0.45 Uhr im ZDF zusehen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/immernocheineunbequemewahrheitDer Dokumentarfilm für akkreditierte Journalisten als Video-Stream im3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/LOm/Der Film läuft im Rahmen des 3sat-Programms zum UN-Klimagipfel. Das gesamteProgramm dazu im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/Ci7j/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4458539OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell