3sat zeigt Heavy-Metal-Konzerte und Dokumentarfilme über das Wacken-Festival / unter anderem von Judas Priest und Slipknot (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 27. Juli, 0.45 Uhr, und Samstag, 1. August 2020, 20.15 Uhr Mit ErstausstrahlungenAuch wenn das "Wacken Open Air" in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann, kommen musikbegeisterte Festival-Gänger bei 3sat voll auf ihre Kosten. In der Woche, in der die Metal-Fans traditionell in Wacken auf den Äckern feiern würden, zeigt 3sat in Erstausstrahlung die Konzerte "30 Years of British Steel - Live in Hollywood" von Judas Priest und "Day of the Gusano" der Band "Slipknot". Beide wären dieses Jahr in Wacken Headliner gewesen. Außerdem sind zwei Dokumentarfilme über das weltweit größte Heavy-Metal-Festival zu sehen. Ebenfalls im Programm: Konzerte von Sepultura, Korn und Metallica. Alle Konzerte - bis auf das von Metallica - sind bereits ab 26. Juli 2020 unter https://3sat.de und https://ZDFkultur.de abrufbar, das TV-Programm startet am Montag, 27. Juli 2020, und endet mit einem Konzertabend am Samstag, 1. August, ab 20.15 Uhr.Montag, 27. Juli 20200.45 Uhr: Wacken - Der Film. Louder than Hell Dokumentarfilm von Norbert Heitker, Deutschland 20142.15 Uhr: Metallica: S&M The Berkeley Communiy Theater, Berkeley (USA), 1999Samstag, 1. August 202020.15 Uhr: Judas Priest: 30 Years of British Steel - Live in Hollywood The Seminole Hard Rock Arena, Hollywood, Florida, USA, 2009 Erstausstrahlung21.30 Uhr: Korn: Live at Montreux Auditorium Stravinski, Montreux, Schweiz 2004 Erstausstrahlung22.30 Uhr: Slipknot: Day of the Gusano Centro Dinámico Pegaso, Toluca, Mexiko, 2015 Erstausstrahlung23.45 Uhr: Sepultura & Les Tambours du Bronx: Alive at Rock in Rio Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil, 2013 Erstausstrahlung1.30 Uhr: Wacken - Der Film. Louder than Hell Dokumentarfilm von Norbert Heitker, Deutschland 20142.55 Uhr: Full Metal Village Dokumentarfilm von Sung-Hyung Cho, Deutschland 2007Ansprechpartner: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wackenWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6348/4649099OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell