Mittwoch, 29. Mai 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungSeit im thüringischen Themar 2017 ein Rechtsrockkonzert mit über6000 Neonazis stattfand, gehen Risse durch die Kleinstadt: zwischenRechtsextremen, ihren Gegnern und denen, die wegsehen. 3sat zeigt denDokumentarfilm "Themar - Die Kleinstadt und der Rechtsrock" vonAdrian Oeser am Mittwoch, 29. Mai 2019, um 21.00 Uhr in seinemProgramm.Filmautor Adrian Oeser lebte drei Wochen in Themar und hat dieStimmung vor Ort eingefangen. Wie konnte eine beschauliche Kleinstadtzu einer Hochburg der rechten Musikszene werden? Wie hat sich dasLeben ihrer Einwohner seitdem verändert? Auf der einen Seite gibt eseinen bunten Protest, trotz der Gefahr, die von den rechtenStrukturen ausgeht. Doch es gibt auch viele Menschen im Ort, die keinProblem mit den Rechten haben - sondern mit den Gegenprotesten.Themar ist eine gespaltene Stadt geworden.Oesers Film ermöglicht Einblicke in eine rechte Parallelwelt, diesich vor Ort etabliert hat. So lässt sich wie durch ein Brennglasbeobachten, wie sich antidemokratisches Gedankengut in derGesellschaft Themars manifestiert. Aber gegen die Organisatoren derKonzerte und deren Besucher regt sich auch aktiver und kreativerProtest innerhalb der Bevölkerung. An vorderster Front durch ThomasJakob, den Sprecher des Bündnisses "Themar gegen Rechts", der sichfür seine medienwirksamen Auftritte gern in ein aufsehenerregendesSuperman-Kostüm zwängt.