Montag, 21. August 2017, 22.25 Uhr, 3satErstausstrahlungWas ist Redefreiheit? Welche Rolle spielt sie im Leben derMenschen? Und: Kann der Mensch ohne diese Freiheit menschlich leben?Mit 15 Jahren begann Filmautor Tarquin Ramsay diesen Fragennachzugehen. Daraus wurde fünf Jahre später der Dokumentarfilm "FreeSpeech - Fear Free" (Großbritannien, 2016) und seine Erkenntnis:"Meinungs- und Redefreiheit sind der Sauerstoff unserer Gesellschaft,ohne sie verkümmern wir." Der Film vergleicht unter anderem dieSituation in Großbritannien mit der in Weißrussland und zeigt, wiedas Leben in einer Gesellschaft ohne Redefreiheit aussieht. Zu Wortkommen Datenschutz- und Netzaktivisten wie Julian Assange und JacobAppelbaum, Whistleblower, investigative Journalisten und Hacker sowieder Schauspieler Jude Law, der Aktivisten in Weißrusslandunterstützt. 3sat zeigt das Dokumentarfilmdebüt in Erstausstrahlungam Montag, 21. August, 22.25 Uhr, zum Auftakt der Themenwoche"Demokratie-Dämmerung".In Umfragen bezweifeln immer mehr Bürgerinnen und Bürger inEuropa, dass die parlamentarische Demokratie die gesellschaftlichenProbleme lösen kann. Und nicht nur in den Köpfen rechter Extremistenwächst die Sehnsucht nach einer starken Führung. 3sat sucht vom 21.bis zum 26. August in der Themenwoche "Demokratie-Dämmerung" mit mehrals 15 Produktionen nach Gründen und Lösungen und zeigt unter anderemdie Dokumentationen in Erstausstrahlung "Update für die Demokratie","Die rechte Wende" und "Die Kunst der Provokation - EinKünstlerkollektiv macht Demokratie". Gert Scobel diskutiert in derSendung "scobel" zum Thema "Demokratie im Stresstest", und das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt "Demokratie und Wirtschaft -Wer regiert wirklich?"Der Dokumentarfilm "Free Speech - Fear Free" als Video-Streamsowie das gesamte Programm zur 3sat-Themenwoche"Demokratie-Dämmerung": http://ly.zdf.de/4ubd0/