Samstag, 25. Juli 2020, 22.55 Uhr ErstausstrahlungDie Erfahrung, dass im Leben nicht immer alles nach Plan geht, musste auch der gefeierte Opernsänger Günther Groissböck machen: 2020 sollte er den Wotan bei den Bayreuther Festspielen geben. Doch dann kam die Coronakrise - und die Festspiele wurden abgesagt. Astrid Bscher begleitet in der Erstausstrahlung "Wotan muss warten ...", die 3sat am Samstag, 25. Juli 2020, um 22.55 Uhr zeigt, den Bass bei seinem intensiven Reiseleben. Die Dokumentation zeigt die Kraftpole des Modellathleten, den Sport und die Bergwelt seiner österreichischen Heimat, und führt vor Augen, wie sich ein Künstler von Weltrang eine der schwierigsten Rollen überhaupt, den Wotan im "Ring des Nibelungen", aneignet.Günther Groissböck hat in den letzten Jahren die bedeutenden Bühnen der Welt erobert wie die Metropolitan Opera in New York, das Teatro alla Scala in Mailand und die Bayerische Staatsoper in München. Zentrum seines Schaffens sind jeden Sommer die Bayreuther Festspiele. 2020 sollte er den Wotan in Richard Wagners "Ring des Nibelungen" singen - in der von Publikum und Presse mit Spannung erwarteten Neuproduktion, einer der wichtigsten Premieren des Jahres. Mehr als ein Jahr Vorbereitung, Rollenstudium und Proben hat Groissböck in diese Partie gesteckt, eine der längsten und anspruchsvollsten Rollen des Opernrepertoires - bis ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung machte.Die Bayreuther Festspiele trimedialAm Samstag, 25. Juli 2020, dem ursprünglichen Eröffnungstag, starten 3sat und BRKlassik gemeinsam mit den Bayreuther Festspielen ihr Ersatzprogramm für die ausgefallenen Festspiele mit historischen "Ring"-Inszenierungen: Unter anderem zeigt 3sat um 20.15 Uhr "Rheingold" von Harry Kupfer mit Daniel Barenboim am Pult von 1991, die drei weiteren Teile der Kupfer-Inszenierung sind in der 3sat-Mediathek abrufbar. Beim ARD Radiofestival steht an vier aufeinanderfolgenden Abenden Frank Castorfs "Ring"-Inszenierung unter Leitung von Kirill Petrenko aus dem Jahr 2015 auf dem Spielplan. Außerdem sind ebenfalls ab Samstag, 25. Juli 2020, in der Mediathek von BRKlassik der Castorf-Ring (Premiere 2013) und die "Ring"-Inszenierung von Patrice Chéreau (Premiere 1976) zu finden.Online in der 3sat-Mediathek unter https://3sat.de und jeweils für 30 Tage verfügbar: ab Samstag, 25. Juli 2020, "Das Rheingold" (Kupfer/Barenboim) ab Sonntag, 26. Juli 2020, "Die Walküre" (Kupfer/Barenboim) ab Montag, 27. Juli 2020, "Siegfried" (Kupfer/Barenboim) ab Dienstag, 28. Juli 2020, "Götterdämmerung" (Kupfer/Barenboim)3satFestspielsommer3sat setzt den diesjährigen "3satFestspielsommer" am Samstag, 15. August 2020, um 20.15 Uhr mit "Elektra" von den Salzburger Festspielen 2020 fort. Um 22.40 Uhr folgt ein Konzert aus der Liederhalle Stuttgart mit dem SWR Symphonieorchester "Eschenbach dirigiert Weber und Dvorák".