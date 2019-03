Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Mittwoch, 6. März 2019, 22.35 UhrErstausstrahlung"Nicht eine weniger!" Nach einem extrem brutalen Mord an einer14-Jährigen im Jahr 2015 formiert sich in Argentinien eine neuefeministische Bewegung. Am 8. März 2018 gehen schließlich 700.000Frauen auf die Straße. Sie meinen: "Es reicht!" ORF-ReporterinJulieta Rudich begleitet Frauen in Argentinien wie die Sängerin undKomponistin Claudia Levy und die Sängerin Noelia Moncada bei ihremEngagement gegen diese Gräueltaten. 3sat zeigt die Doku "Argentinien:Rebellion der Frauen" am Mittwoch, 6. März 2019, um 22.35 Uhr inErstausstrahlung.Alle 30 Stunden wird in Argentinien eine Frau umgebracht.Gesellschaftlich tief verankert ist die Vorstellung, dass Verbrechenaus Leidenschaft eben passieren. Die neue feministische Bewegungtritt vehement gegen diese Gewalt an, kämpft für Gleichstellung undSelbstbestimmung. Sie will die Ungleichheit zwischen Mann und Fraubekämpfen, die sie als eine Ursache für die brutalen Frauenmordesieht. Der Feminizid, die Tötung von Frauen, wurde bereits 2012 alsverschärfter Tatbestand eingeführt. Zur Anwendung kommt er selten.3sat zeigt am Mittwoch, 6. März 2019, "Argentinien: Rebellion derFrauen" sowie weitere Dokumentationen, Reportagen und einen Spielfilmim Vorfeld des Internationalen Frauentags. Darunter auch dieErstausstrahlung "Home Sweet Home - 40 Jahre Frauenhausbewegung" um11.40 Uhr von Susanne Riegler.Die Dokumentationen "Argentinien: Rebellion der Frauen" und "HomeSweet Home - 40 Jahre Frauenhausbewegung" als Video-Streams sowie dasgesamte Programm an diesem Tag: https://ly.zdf.de/8iQt/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum gesamten Programm sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/weltfrauentag3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell