Sonntag, 22. April 2018, 18.30 Uhr, 3satErstausstrahlungDer "Museums-Check" feiert Jubiläum! Seit 2010 besucht MarkusBrock gemeinsam mit einem prominenten Gast einzigartige Museen inDeutschland, Österreich und der Schweiz, dabei stellen sie aktuelleAusstellungen vor und blicken vor und hinter die Kulissen der Museen.In der 50. Ausgabe "Museums-Check mit Markus Brock" am Sonntag, 22.April 2018, 18.30 Uhr, erkundet Markus Brock gemeinsam mit demSchauspieler Ulrich Matthes das Deutsche Historische Museum inBerlin. Ulrich Matthes hat Markus Brock bereits in der ersten Sendungam 30. Mai 2010 begleitet.900.000 Objekte zählt die Sammlung des Deutschen HistorischenMuseums, das 1987 zur 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin gegründetwurde. Besucher bekommen dort einen Einblick in rund 1500 Jahredeutscher Vergangenheit vermittelt. Die Ausstellungsstücke erzählenvon Menschen, Ideen und bedeutenden Ereignissen. Seit derWiedervereinigung umfasst die Sammlung auch die Bestände des zuDDR-Zeiten entstandenen Museums für Deutsche Geschichte.Das Deutsche Historische Museum soll vor allem ein Ort sein, "indem man historische Urteilskraft entwickeln kann", sagt DirektorRaphael Gross, "dass man hier vor dem Hintergrund der Geschichtelernt, nachzudenken und mit dem umzugehen, womit wir derzeitkonfrontiert sind". 2017 hat der Schweizer die Leitung des Museumsübernommen, nun steht Markus Brock im "Museums-Check" Rede undAntwort: Wie wurden die Deutschen zu dem, was sie heute sind?Verändert sich der Blick auf die Geschichte? Und kann man aus derGeschichte etwas lernen?