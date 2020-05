Mainz (ots) - 3sat und ZDFkultur präsentieren das vom Theater Oberhausen realisierte Projekt "DIE PEST - eine Miniserie". Videokünstler und Regisseur Bert Zander setzt Albert Camus' Roman "Die Pest" mit dem Ensemble des Theaters sowie mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Oberhausen digital in Szene. Die Mitwirkenden drehen gemäß der Kontaktbeschränkungen alleine zu Hause oder im Freien, die einzelnen Szenen später im Schnitt zu je 20-minütigen Folgen zusammengefügt. 3sat und ZDFkultur stellen die fünf Folgen ab 2. Mai 2020 samstags um 19.30 Uhr online, auf https://3sat.de und https://zdfkultur.de.Das Coronavirus ist nicht die Pest - und doch beschreibt Albert Camus' Roman "Die Pest" von 1947 präzise die unterschiedlichen Phasen, die die Bevölkerung im Angesicht der aktuellen Krise durchläuft: Auf Leugnung, Schock und Angst folgt der Weg in eine trügerische und beklemmende Normalität. Zunächst werden in der von der Seuche heimgesuchten Stadt Oran halbherzige Maßnahmen getroffen, um die Einwohner nicht in Panik zu versetzen. Aufgrund ständig steigender Todeszahlen jedoch muss die Stadt schließlich abgeriegelt werden. "Die Pest" ist der Roman der Stunde.Gerade der Kulturbetrieb wird von den aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie hart getroffen. Das Theater lebt von der gemeinsamen ästhetischen Erfahrung des Publikums und der Schauspielerinnen und Schauspieler. Durch die Einbeziehung interessierter Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einem kurzen Video um eine Rolle bewerben konnten, sorgen Bert Zander und das Ensemble Oberhausen für ein Theatererlebnis der besonderen Art.Ansprechpartnerinnen:Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturDie erste Folge als Video-Stream im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/wVd2/Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-pest-eine-miniserie/3sat-Mediathek: https://3sat.deZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de3sat bei Facebook: https://facebook.com/3sat.de/ZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkultur3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4585749OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell