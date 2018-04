Mainz (ots) -Alexander und Wilhelm von Humboldt waren herausragendePersönlichkeiten, Forscher und Denker der Aufklärung. Doch warum sinddie Brüder inspirierende Namensgeber des Humboldt Forums im BerlinerSchloss? Dieser Frage geht Kulturjournalistin Carola Wedel in ihremFilm "Die Brüder Humboldt und ihr Forum. Impulse für den Dialog mitden Kulturen der Welt" nach.3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, zeigtdie Dokumentation aus der Reihe "Jahrhundertprojekt Museumsinsel" amSamstag, 28. April 2018, 22.00 Uhr; das ZDF sendet sie am Sonntag,29. April 2018, 0.20 Uhr, gefolgt von ZDFinfo am Pfingstmontag, 21.Mai 2018, 8.30 Uhr. In den Mediatheken von ZDF und 3sat ist der Filmab Samstag, 28. April 2018, 6.00 Uhr, verfügbar.Die Dokumentation fragt nach der Aktualität der beidenHumboldt-Brüder und wird zur Entdeckungsreise. Sie begleitet dieForscher Bénédicte Savoy und David Blankenstein zu Orten, an denensich die großen Lebensthemen der Brüder erkennen lassen. Beide warenextrem freiheitsliebend, Kosmopoliten, und beide sahen die Welt alsGanzes. Die antirassistischen, ökologischen und antinationalistischenPositionen von Wilhelm und Alexander von Humboldt sind heuteaktueller denn je. Für Deutschlands größtes Kulturprojekt, dasBerliner Humboldt Forum, soll das Denken der Brüder Humboldtwegweisend sein, betonen die Gründungsintendanten Neil MacGregor undHermann Parzinger.Ausgehend vom Familienwohnsitz Schloss Tegel führt der Film nachFreiberg, Paris und ins Baskenland und lässt viele bisher noch niegezeigte Objekte und Bezüge entdecken.Schon seit 2001 berichtet Carola Wedel jährlich in Dokumentationenüber die Bau- und Sanierungsfortschritte in Berlins historischerStadtmitte. Die Langzeitdokumentation "JahrhundertprojektMuseumsinsel" ist Teil der erfolgreichen Medienpartnerschaft zwischenZDF und Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die 2001 begann. Im Rahmender Vereinbarung begleiten das ZDF und 3sat publizistisch dieArbeiten zur Erhaltung und Sanierung der weltberühmten BerlinerMuseumsinsel und das benachbarte Humboldt Forum im wiederaufgebautenStadtschloss.https://presseportal.zdf.de/pm/die-brueder-humboldt-und-ihr-forum/http://www.3sat.de/page/?source=/kulturdoku/196952/index.htmlPressemappe zur ZDF-Partnerschaft für Museumsinsel und HumboldtForum: https://ly.zdf.de/H1/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/carola-wedel/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner:ZDF: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;3sat: Jessica Zobel: Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/humboldtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell