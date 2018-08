Mainz (ots) -Samstag, 4. August 2018, 20.15 UhrLiveEs ist Kult, es ist laut, es ist dreckig - und es ist das größteHeavy-Metal-Festival der Welt: das "Wacken Open Air". Drei Tage langfeiern rund 75.000 Metal-Heads aus aller Welt auf dem Festival in derkleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. Am Samstag, 4. August2018, ab 20.15 Uhr überträgt 3sat fast vier Stunden lang vom "WackenOpen Air 2018". Die Moderatoren Rainer Maria Jilg und Markus Kavkasind live vor Ort und präsentieren Festival-Impressionen undKonzertausschnitte, darunter die Highlights der Auftritte von Doround Running Wild sowie Live-Eindrücke des Konzerts von Helloween.Die Stimmung und der Charme dieser Veranstaltung rund um daskleine Dorf im Norden Deutschlands faszinieren nicht nureingefleischte Metal-Fans: Das Publikum feiert neben der Musik vorallem den Kultcharakter der Veranstaltung, der weit über dieGenregrenzen hinausgeht.Das erste "Wacken Open Air" fand im Jahr 1990 statt, damals mitkaum 800 Besuchern. Bereits sechs Jahre später waren es 10.000.Mittlerweile ist das Festival jedes Jahr nach wenigen Stundenausverkauft, denn auf das Lineup ist immer Verlass. Auch in diesemJahr versammeln sich die ganz Großen des Heavy Metal auf den beidenHauptbühnen des "Wacken Open Air".Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/wackenopenair3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell