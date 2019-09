Mainz (ots) -Donnerstag, 12. September 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenVerstopfte Innenstädte, permanenter Lärm, verpestete Luft: Es gibtzu viele Autos auf den Straßen. Hinzu kommt ein stetig wachsenderLieferverkehr. Eine Mobilitätswende ist notwendig, doch welcheLösungen gibt es? "Wissenschaft am Donnerstag" untersucht in derDokumentation "Autofrei mobil in der Stadt" von Julian Prahl, VolkerWasmuth und Patrick Zeilhofer (Erstausstrahlung) und in deranschließenden der Sendung "scobel - Mobil in die Zukunft"(Erstausstrahlung) am Donnerstag, 12. September 2019, ab 20.15 Uhr in3sat, welche unterschiedlichen Ansätze es gibt, um Verkehr undMobilität in Zukunft besser zu regeln.Mobilitätsforscher fordern eine Abkehr vom Auto hin zu Konzepten,die Lastenfahrräder, Shuttle Services und Seilbahnen einschließen,aber auch den öffentlichen Nahverkehr stärken. Doch letzterer ist invielen Städten schon am Limit. "Die einzige Möglichkeit auszuweichen,wenn der Platz zu eng wird, ist nicht unter die Erde, sondern in dieLuft, in die Plus-Eins-Etage", meint Verkehrsplaner Professor HeinerMonheim. Im bolivianischen La Paz gibt es mit 33 Kilometern Länge dasgrößte urbane Seilbahnnetz der Welt. Täglich nutzen bis zu 300.000Menschen den "Teleférico". Die Vorteile einer Seilbahn sind, dass sievergleichsweise schnell errichtet ist, kaum Platz in Anspruch nimmtund weder Lärm noch Abgase verursacht. Ein auch für Europa denkbaresModell? München plant inzwischen eine urbane Seilbahn, die 4000Menschen pro Stunde und Richtung transportieren kann.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, fragt Gert Scobel in seinemWissenstalk "scobel - Mobil in die Zukunft", wie die Mobilität vonmorgen aussieht.In Deutschland gibt es laut Kraftfahrt-Bundesamt derzeit über 47Millionen Pkw. Elektromobilität wird oft als Verheißung gepriesen,aber es können nicht einfach Verbrennungsmotoren gegen Fahrzeuge mitLithium-Ionen-Akkus getauscht werden. Was ist mit dem Raubbau bei derLithium-Gewinnung, was mit den Stromnetzen? Andere Fragen sind, wiedie Ökobilanz eines solchen Elektroautos aussieht und wie die einesBrennstoffzellenfahrzeugs.Neu gedacht werden muss aber vielmehr grundsätzlich der Anspruchauf den uneingeschränkten individuellen Verkehr, auf das eigene Auto.Die Verkehrsmittel der Zukunft werden geteilt werden müssen, davonist Mobilitätsforscher Professor Stephan Rammler überzeugt. Über dieFrage, wie sich das Denken über Mobilität verändern muss, damit sichdie Mobilität verändert, diskutiert Gert Scobel mit Stephan Rammlersowie mit der Psychologin und Betriebswirtin Dr. Elisabeth Dütschkeund Christian Hochfeld (Dipl.-Ing. technischer Umweltschutz)."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wadWeitere Informationen und der Video-Stream der Doku (fürakkreditierte Journalisten): https://kurz.zdf.de/BJYD/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell