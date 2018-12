Mainz (ots) -Donnerstag, 6. Dezember 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungEdelsteine, geboren aus Vulkanen: Wie geht das? Was treibtAstronauten in ein einsames Ries auf der Schwäbischen Alb? WelcheGeheimnisse verbirgt das Alpenvorland unter seiner grünen Oberfläche,und was hat eine Fangopackung mit der Landschaft am südlichenOberrhein zu tun?Biologin Lena Ganschow und Wettermoderator Sven Plöger gehen in"wissen aktuell: Spuren im Stein" am Donnerstag, 6. Dezember, 20.15Uhr, auf Entdeckungstour durch das Nördlinger Ries, den Hunsrück, dasAllgäu und den Kaiserstuhl. Dabei machen die beiden erstaunlicheEntdeckungen und zeigen, wie sich die Bodenschätze dort auf das Lebender Menschen ausgewirkt haben - und noch heute auswirken. "wissenaktuell" hat die "neuen" Spuren im Stein gelesen und Überraschendesausgegraben.Video-Stream: https://ly.zdf.de/vZQ/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Filmen sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuell3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell