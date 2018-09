"3sat thema: Missbrauch" mit Dokumentationen und Fernsehfilm (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 26. September 2018, ab 20.15 UhrMit einer ErstausstrahlungJahrelang hat der Schweizer Reformpädagoge Jürg Jegge Schülermissbraucht. Die Schweizer Dokumentation "Das System Jegge -Missbrauch im Schatten der Reformpädagogik" am Mittwoch, 26.September 2018, 20.15 Uhr, ist Auftakt zum "3sat thema: Missbrauch".Einen Abend lang blickt 3sat in Dokumentationen und einem Fernsehfilmauf Opfer und Täter.2017 gab der Schweizer Reformpädagoge Jürg Jegge zu, mehrereSchüler sexuell missbraucht zu haben. Der ehemalige Starpädagogeschuf ein geschlossenes System, in dem alle schwiegen. Heute erinnernsich die betroffenen Männer, wie Jegge ihnen die Zuwendung gab, diesie sonst nicht bekamen. Wie er den sexuellen Missbrauch als Therapieausgab, um aus ihnen "bessere Menschen" zu machen. Wie er Abtrünnigendrohte, dass sie ohne seine Hilfe abstürzen würden. Viele dieserOpfer waren jahrzehntelang von Jürg Jegge abhängig, nicht nursexuell.Um 21.05 Uhr folgt das Familiendrama "Die Hände meiner Mutter"(Deutschland 2015) von Florian Eichinger mit Andreas Döhler undJessica Schwarz in den Hauptrollen. Bei einem Familienfest trägtMarkus' vierjähriger Sohn Adam von der gemeinsamen Toilettenpause mitGroßmutter Renate eine kleine Schnittwunde davon. In diesem Momenterinnert sich Markus zum ersten Mal daran, was seine Mutter ihm alsKind angetan hat. Die folgende Konfrontation zwischen ihm und seinerMutter wird zur Zerreißprobe für die ganze Familie.In Deutschland erfährt jedes siebte Kind sexuelle Gewalt.Besonders häufig stammt die Täterin oder der Täter aus der eigenenFamilie oder dem familiären Umfeld. Der Hort des Vertrauens wird zurGefahr. Bei Urte war es der Großvater, bei Johanna der Vater, beiAnne die eigene Mutter. In der Dokumentation "Das dunkle Geheimnis",die 3sat um 22.45 Uhr in Erstausstrahlung zeigt, berichten Opfer, wiesie gelernt haben, mit ihrem Missbrauch zu leben.Was kann man gegen pädophile Straftäter tun? Und wie kann manKinder besser vor Übergriffen schützen? Zum Abschluss des "3satthemas" zeigt 3sat um 23.30 Uhr die Dokumentation "Gefährliche Lust -Der Kampf gegen Kindesmissbrauch". Filmemacher Wolfgang Luck hat übermehrere Monate einen pädophilen Mann begleitet, der in Thailand Fotosund Videos von nackten Kindern hergestellt hat und nun auf denProzess wartet. Er ist einer der wenigen pädophilen Männer, die einenTherapieplatz gefunden haben.Übersicht zum "3sat thema: Missbrauch" und Video-Streams im3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/R3ot/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/missbrauch3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell