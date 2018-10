"3sat thema: Magersucht" über die Ursachen von und das Leben mit Essstörungen (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 10. Oktober 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenEtwa 45.000 Frauen und 12.000 Männer leiden in Deutschland anMagersucht. Gesicherte Angaben existieren nicht, nicht alle Fällewerden diagnostiziert. Am häufigsten tritt die Essstörung bei 14- bis17-jährigen Mädchen auf.Die Dokumentation "Die Seele im Hungerstreik - Magersucht und ihreUrsachen" von Dunja Keuper, am Mittwoch, 10. Oktober 2018, 20.15 Uhr,zeigt, dass die Essstörung schon im Kinderzimmer ihren Anfang nehmenkann. Kinder, die mit Puppen und Figuren spielen, die unerreichbareSchönheitsideale abbilden, sind oftmals später mit dem eigenen Körperunzufriedener. Soziale Medien heizen im Teenageralter denSchlankheitswahn weiter an. Dort gibt es zum Teil bizarre Auswüchse,zum Beispiel Fotoserien zu Idealmaßen oder Regeln zum erfolgreichenund gemeinsamen Abnehmen. Die Dokumentation stellt Therapiemethodenvor und begleitet Patientinnen bei ihrem Kampf gegen die Krankheit.Im Anschluss, um 21.15 Uhr, zeigt 3sat den Film "Emma will leben"von Jessica Villerius: Emma, eine junge Niederländerin, beginnt mitzwölf Jahren ihren Kampf gegen die Magersucht. Von Anbeginn weiß sie,dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: überleben oder sterben. ÜberJahre filmt sie ihr Leben, ihr Leiden, erzählt von ihren Hoffnungenund Ängsten und spricht die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt an.Daneben reflektieren Eltern, Freundinnen, Ärzte und Therapeuten EmmasLeben und Sterben. Ein sensibles Porträt, das in den Niederlandenviele Menschen ansprach.Übersicht und Video-Streams zum "3sat thema: Magersucht":https://ly.zdf.de/ZA2/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Filmen und Dokumentationen sind erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/magersucht3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell