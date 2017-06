3sat steigert erneut Marktanteil / ZDF-Intendant Bellut: Einzigartiger Mix aus Kultur und Wissenschaft

Mainz (ots) - Mit 1,3 Prozent erreicht 3sat im ersten Quartal denbisher höchsten Marktanteil in Deutschland seit Bestehen. "Dereinzigartige Programm-Mix aus Kultur und Wissenschaft macht denSender für immer mehr Zuschauer attraktiv. In einem zunehmendfragmentierten Markt finden sie bei 3sat ein hochwertiges Angebot,das unterhält, aber auch Orientierung bietet", sagte ZDF-IntendantDr. Thomas Bellut vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz.Zahlreiche Programm-Highlights festigen auch 2017 die Position von3sat als das Kulturprogramm des deutschsprachigen Raums. So begleitetder Drei-Länder-Kanal die "documenta 14" als Medienpartner mittagesaktueller Berichterstattung, Dokumentationen und Porträts. ImVorfeld der Bundestagswahl befasst sich 3sat in einer Themenwoche mitdem Zustand der Demokratie insbesondere in den 3sat-Ländern. Unteranderem soll die Frage beantwortet werden, welchen BeitragIntellektuelle und Künstler für die Zivilgesellschaft leisten.Auch die Vernetzung mit den Zuschauern in denSocial-Media-Angeboten steigert der gemeinschaftlich von ZDF, ARD,ORF und SRG getragene Kanal kontinuierlich. Mehr als 135 000 Fanserreicht 3sat bei Facebook (2016: 118 136). Bei Twitter hat 3satinzwischen mehr als 105 000 Follower. Im vergangenen Jahr lag dieZahl noch bei rund 65 000. Die Zahl der Gesamt-Visits auf 3sat.destieg im ersten Quartal 2017 auf 6,42 Millionen.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell