3sat startet Programm zur 70. Frankfurter Buchmesse mit Dokumentation über das Gastland Georgien und seine Kulturszene (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 29. September 2018, 19.20 UhrErstausstrahlungGeorgien, das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2018, ist gerademal so groß wie Bayern und hat ein paar Einwohner mehr als Berlin,ist aber so vielfältig wie ein ganzer Kontinent. Im Vorfeld derBuchmesse gehen zwei Reporter für das 3sat-Magazin "Kulturzeit" aufEntdeckungstour und stellen Georgiens Kulturszene und spannendeliterarische Neuerscheinungen vor. Die Dokumentation "Georgien lesen"zeigt 3sat am Samstag, 29. September 2018, 19.20 Uhr, inErstausstrahlung.Im Norden der Kaukasus, im Süden die Wüste, im Westen das SchwarzeMeer, und Georgiens Kultur und Literatur spiegeln die Verbindungalteuropäischer Traditionen mit der Welt des Fernen Ostens. ÜberJahrtausende hinweg hat das Land eine Sprache bewahrt, die auf 33wundersam geschwungenen Buchstaben aufbaut, außer in Georgien abernirgendwo verstanden wird. "Wir sind stolz auf diese Sprache",erklärt Aka Morchiladze, einer der berühmtesten SchriftstellerGeorgiens. Die Schriftsteller des Landes nutzen sie, um Reisen in dieFantasie zu unternehmen, um die Geschichte Georgiens zu beschreiben,aber auch zu überschreiten.Georgien wurde immer wieder überrollt - nach der frühenChristianisierung folgten der Eroberer Tamerlan und seine Horden.Lange Zeit war das Land von der Sowjetunion besetzt, ein Erbe, mitdem sich die junge Demokratie bis heute herumschlagen muss. NanaEkvtimishvili, im Ausland eher als Filmregisseurin bekannt, NinoHaratischwili, die ihre georgischen Geschichten auf Deutsch schreibt,Davit Gabunia, Theatermann, Übersetzer und Erzähler - sie alle undviele mehr trotzen mit ihrer Literatur diesen widrigen Umständen undzeigen ihren Lesern ein Land, dessen Grenzen schier endlos zu seinscheinen."Kulturzeit" reist schon ab Freitag, 28. September 2018, um 19.20Uhr in vier Beiträgen durch das Gastland der Frankfurter Buchmesseund stellt Land, Leute und Literaturszene vor. Weitere Folgen sind am2., 4. und 9. Oktober 2018 zu sehen. Am Sonntag, 7. Oktober, 18.00Uhr, setzt 3sat mit der "Buchzeit" das Begleitprogramm zur Buchmessefort. "Theater: Ein Fest! Tbilisi International" wirft am Samstag,13. Oktober 2018, um 19.20 Uhr einen Blick auf das georgischeTheaterleben. Unter anderem wird das Stück "Georgische Fantasien"vorgestellt, das im Rahmen der Buchmesse im Frankfurter Mousonturmgezeigt wird.Am Sonntag, 14. Oktober 2018, 11.15 Uhr, sind die Gespräche vom"Blauen Sofa" in Halle 3.1. Stand K + L 25 der Frankfurter Buchmessezu sehen: Fünf Tage lang werden Schriftsteller, Journalisten undWissenschaftler dort Rede und Antwort zu ihren neuen Büchern stehen.Die Friedenspreisträger Aleida und Jan Assmann sowie der Träger desDeutschen Buchpreises werden dort zu Gast sein. Weitere Gäste sind:Nino Haratischwili, Adolf Muschg, Lisa Halliday, David Sedaris, JuliaShaw, Michael Hartmann und viele andere. Es moderieren VivianPerkovic, Cécile Schortmann, Nina Brunner, Eva Schmidt, AlexandraKröber und Katja Gasser.