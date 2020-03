Mainz (ots) -Freitag, 20. März 2020, 18.30 Uhr ErstausstrahlungIn einer monothematischen Sendung zieht das 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" eine Zwischenbilanz der Corona-Krise: Welche Personen sollten sich jetzt testen lassen, wenn die Infektionsketten immer weniger nachvollziehbar sind? Wie weit ist die Suche nach einem Impfstoff? Außerdem erörtert "nano" die Frage, inwieweit die Abschottungsmaßnahmen, die nun gelten, sinnvoll sind. "nano spezial: Corona - eine Zwischenbilanz", am Freitag, 20. März, 18.30 Uhr, gibt Antworten. Yve Fehring moderiert die Sendung.Die Suche nach einem Impfstoff geht inzwischen in die entscheidende Phase. Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac ist ganz vorne dabei in der Entwicklung. Die Wissenschaftler arbeiten mit einem neuen Ansatz: Sie nutzen nicht das Sars-CoV-2-Virus direkt, sondern seinen digitalen Bauplan. Gerade haben die Tübinger die Zulassung für eine klinische Studie eingereicht.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nanoIn der 3sat-Mediathek finden sich unter https://3sat.de/themen/corona-102.html zahlreiche weitere Informationen und Beiträge zum Corona-Virus.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4551485OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell