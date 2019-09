Mainz (ots) -Montag, 9. September 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungDie Toskana ist ein Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt.Während Florenz oder das Chianti Touristenmagnete sind, konnte sichdie nordwestliche Region um Lucca viel von ihrer Ursprünglichkeiterhalten. In der Dokumentation "Die geheimen Gärten von Lucca" amMontag, 9. September 2019, 20.15 Uhr in 3sat-Erstausstrahlung,begeben sich Gernot Stadler und Björn Kölz auf Erkundungsreise.Die zahlreichen vornehmen Villen sind ein guter Ausgangspunkt fürdie Entdeckung von Landschaften, Plätzen und Gebäuden der Region. DieVillen Torrigiani, Reale, Mansi und Oliva gehören zu den schönstenLandsitzen mit jahrhundertealten Gartenanlagen im Umland von Lucca.Die üppige Bepflanzung und die Weitläufigkeit der Gärten zeugen heutenoch vom Reichtum und gesellschaftlichen Rang ihrer Erbauer.Besonderes Augenmerk gilt den "giardini segreti", den geheimenGärten, die mit ihren Wasserspielen und Grotten die Krönung barockerGartenkultur darstellen.In Lucca besuchen die Filmemacher den Garten des Palazzo Pfanner,in dem einst Italiens erster Biergarten untergebracht war, und einemoderne Seidenweberei. Denn Seide hat die Luccheser Kaufleute undVillenbesitzer reich gemacht. Auch ein Besuch im Geburtshaus desberühmten Luccheser Komponisten Giacomo Puccini steht auf demProgramm. Weiter geht die Reise in den kleinen Ort Pietrasanta, woauch heute noch Bildhauer aus aller Welt ihre Werke aus dem weißenMarmor von Carrara schaffen. Bereits von der Küste aus lassen sichdie gigantischen Steinbrüche von Carrara in den apuanischen Alpenerkennen. Von hier stammt das Rohmaterial für die vielen Statuen, dieauch die Gärten der Luccheser Villen schmücken.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/luccaWeitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream:https://kurz.zdf.de/0rS/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell