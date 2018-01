3sat mit einem Abend zum 75. Geburtstag des Dirigenten Mariss Jansons / Ein Porträt, zwei Konzerte und der Beethoven-Zyklus aus Tokio (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 13. Januar 2018, ab 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungDer lettische Dirigent Mariss Jansons wurde geprägt vomemotionalen russischen Musizierstil und genoss eine Ausbildung beiHerbert von Karajan. Heute gehört er selbst zu den ganz Großen derMusikszene und ist seit 2003 Chefdirigent des Chors undSymphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Anlässlich seines 75.Geburtstags am 14. Januar 2018 zeigt 3sat am Samstag, 13. Januar2018, ab 20.15 Uhr zwei Konzerte, davon eines in Erstausstrahlung,ein Porträt von Mariss Jansons sowie den kompletten Beethoven-Zyklusaus der Suntory Hall in Tokio.Um 20.15 Uhr beginnt der Abend mit "Mariss Jansons dirigiertDvorák". Die Symphonie Nr. 8 von Antonín Dvorák hat, vor allem imVergleich zur schwermütigen 7., einen eher heiteren, beschwingtenCharakter. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spieltedie Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88 im Januar 2016 in der Philharmonieim Münchner Kulturzentrum Gasteig unter Jansons' Leitung.Um 21.05 Uhr folgt die Erstausstrahlung "Jansons und Barenboim mitBeethovens Klavierkonzert Nr. 5". Daniel Barenboim als Klaviersolistund Mariss Jansons am Pult interpretierten am 10. November 2017 dasKlavierkonzert Nr. 5 von Beethoven in Es-Dur. Dieses symphonischkonzipierte Stück kombinierte Jansons beziehungsreich mit dermonumentalen Symphonie Nr. 5 von Sergej Prokofjew.Um 22.40 Uhr zeigt 3sat das Porträt "Der Dirigent Mariss Jansons".In Interviews und Reportage-Szenen zeichnet es Stationen aus demLeben des Dirigenten nach. Filmemacher Eckhart Querner hat Jansonsund das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks im Herbst 2017bei Gastspielen in Wien und Mailand begleitet, Riga - dieGeburtsstadt des Dirigenten - und seinen heutigen Wohnort SanktPetersburg besucht. In der dortigen Philharmonie hatte er seine ersteBegegnung mit Herbert von Karajan, der seine Karriere maßgeblichbeeinflusste.Ab 23.25 Uhr zeigt 3sat die beiden ersten Teile der neunteiligenReihe "Jansons in Tokio. Der Beethoven-Zyklus". Im Herbst 2012 habenSymphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks unter Jansonsin Tokio den Zyklus aller neun Beethoven-Symphonien aufgeführt. EinGastspiel in der Suntory Hall ist für jedes Orchester eine besondereEhre, und dort gleich eine ganze Konzertreihe anbieten zu dürfen, istsehr ungewöhnlich. Der "Music Pen Club Japan", die Vereinigungjapanischer Musikjournalisten, wählte diesen Zyklus zu den bestenKonzerten ausländischer Künstler in Japan im Jahr 2012.Die weiteren Sendetermine:http://ly.zdf.de/3Qtn/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, undhttps://presseportal.zdf.de/presse/jansons3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell