Mainz (ots) -Dienstag, 11. Dezember 2018, 23.10 UhrErstausstrahlung"Das blaue Sofa" hatte Ende November 2018 zu einem Gespräch überHerrschaft und Macht zwischen der Publizistin Thea Dorn und demHistoriker Prof. Dr. Christopher Clark im ZDF-Hauptstadtstudioeingeladen. . 3sat zeigt das von Vivian Perkovic moderierte Gesprächam Dienstag, 11. Dezember 2018, um 23.10 Uhr in Erstausstrahlung.Thea Dorn und Christopher Clark diskutieren über Grundmuster undLegitimation von Macht und Herrschaft sowie über grundlegende Fragenneuzeitlicher Politik. Wie entsteht Macht? Wie wurde und wird Machtbegründet und erhalten, und welche Erkenntnisse und Schlüsse könnenaus geschichtlichen Zeitläufen für unsere Gegenwart gezogen werden?Anlass für das Gespräch war die Buchpremiere von Clarks neuem Werk"Von Macht und Zeit", in dem er vier geschichtliche Tableaus in denBlick nimmt: vom Großen Kurfürsten von Brandenburg über denPreußenkönig Friedrich II. und Bismarck bis zu denNationalsozialisten.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/3satdasblauesofa3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell