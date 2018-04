3sat auf der re:publica 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 3., und Freitag, 4. Mai 2018ErstausstrahlungenVom 2. bis 4. Mai 2018 findet in Berlin die re:publica statt, dieKonferenz zu den Themen Digitalisierung und Gesellschaft - und auch3sat ist vor Ort. Gert Scobel diskutiert am Donnerstag, 3. Mai 2018,21.00 Uhr, live mit seinen Gästen über den digitalisierten Menschen.Zuvor zeigt 3sat um 20.15 Uhr die Dokumentation "Backup für dieNachwelt" über die Herausforderungen der digitalenWissensspeicherung. Das Wissenschaftsmagazin "nano" gibt am Freitag,4. Mai 2018, 18.30 Uhr, in einer monothematischen Sendung einenÜberblick über die aktuellen Themen und Trends der digitalen Welt.Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" zeigt 3sat amDonnerstag, 3. Mai 2018, 21.00 Uhr, "scobel - Der digitalisierteMensch". Die soziale Umgebung im Netz gestaltet sich in immerkürzeren Zyklen neu. Entsprechend neu sind auch die Regeln desdigitalen Sozialverhaltens - sofern es sie gibt. Denn der steteWandel im Virtuellen verändert auch die analoge Welt. Live auf derre:publica diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen darüber, ob mandurch den Umgang mit digitalen Medien die moderne Gesellschaft besserverstehen lernt, oder ob die Veränderungen nur zu standardisiertenNormen im beruflichen und privaten Leben führen. Welche Bereiche sindin einer digitalen Gesellschaft noch privat? Und: Was istkontrollierbar? Als Gäste begrüßt Gert Scobel Jeanette Hofmann vomWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Armin Nassehivom Institut für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen und Judith Simon aus dem Fachbereich Informatik an derUniversität Hamburg.Bereits um 20.15 Uhr strahlt 3sat im Rahmen von "Wissenschaft amDonnerstag" die Dokumentation "Backup für die Nachwelt" von VincentAmouroux (Erstausstrahlung) über digitale Wissensspeicherung aus. DerUmfang digitaler Daten, die die Gesellschaft generiert, explodiertförmlich. Aber alle gegenwärtigen Speicherformate haben nur eineLebensdauer von maximal zehn Jahren. Wie können die Daten dieseZeitspanne überdauern? Und wie weit sind Forscher, neueSpeicherformen zu finden, um diese Daten für zukünftige Generationenzu sichern?Das Wissenschaftsmagazin "nano" ist ebenfalls vor Ort bei derre:publica und zeigt am Freitag, 4. Mai 2018, 18.30 Uhr, in einemRundgang Trends, Themen und Gadgets der digitalen Welt. "nano" stelltSozialkreditsysteme (SCS) vor, wie sie bereits in 43 chinesischenStädten eingeführt worden sind. Dabei sammelt - oder verliert - jederBürger Punkte, je nachdem, ob er sich regelkonform verhält odernicht: Big Data meets Big Brother. Wie nah ist Deutschland an soeinem Überwachungssystem? Eyal Weizman ist Leiter derinterdisziplinären Rechercheagentur Forensic Architecture in London.Er berichtet davon, wie Technologien und Datenanalyse dabei helfenkönnen, historische Fälle und gegenwärtiges Unrecht zu rekonstruierenund damit Standards für "verbriefte Wahrheiten" zu entwickeln - inZeiten von "Fake News" eine große Aufgabe. "nano"-Moderatorin YveFehring spricht zudem mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksenvon der Universität Tübingen auf der re:publica über aktuelleEntwicklungen.Auch das 3sat-Kulturmagazin "Kulturzeit" ist am Donnerstag, 3.,und Freitag, 4. Mai 2018, jeweils ab 19.20 Uhr, auf der re:publica inBerlin unterwegs und berichtet vom Geschehen vor Ort."Scobel - Der digitalisierte Mensch": https://ly.zdf.de/4mh/"Backup für die Nachwelt": https://ly.zdf.de/1y/https://3sat.de/scobel/https://3sat.de/wissenschaftsdoku/https://3sat.de/nanohttp://facebook.com/3satnanoAnsprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/3satrepublica3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell