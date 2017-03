3sat auf der Leipziger Buchmesse: Die Gespräche am 3sat-Stand

--------------------------------------------------------------Das Programm am 3sat-Standhttp://ots.de/qBloE--------------------------------------------------------------Mainz (ots) -Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26. März 20173sat begleitet die Leipziger Buchmesse 2017 (23. bis 26. März) undbegrüßt über 40 Autorinnen und Autoren am 3sat-Stand in der Glashalle(Empore Nord, Stand 16), wo sie ihre neuesten Werke präsentieren.Vorgestellt werden Romane der Saison, Bücher zu gesellschafts- undsozialpolitischen Themen, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher sowieGrafik Novels.Am 3sat-Stand können Fans der "Kulturzeit" auch erstmals die neuenModeratorinnen erleben: Nina Mavis Brunner und Vivian Perkovicmoderieren Gespräche am 3sat-Stand. Außerdem führen CécileSchortmann, Ernst A. Grandits, Gert Scobel, Eva Schmidt und anderedie Gespräche. Die genauen Termine finden Sie im Standprogramm.Am Donnerstag, 23. März, 14.30 Uhr, begrüßt Vivian Perkovic zueiner TV-Voraufzeichnung von "Kulturzeit extra: Ost/West - Suche nachIdentität in Europa" den deutschen Kulturmanager Martin Roth, dersich selbst als überzeugten Europäer bezeichnet. Ein Jahrzehnt langleitete er die Dresdner Kunstsammlungen und bis Ende 2016 dasrenommierte Londoner Victoria and Albert Museum. Aus Protest gegendas Brexit-Votum ist er von diesem Posten zurückgetreten. Am Freitag,24. März, ab ungefähr 15.30 Uhr findet dann die kompletteTV-Aufzeichung für die "Kulturzeit extra"-Sendung statt, die vonVivian Perkovic moderiert wird und wenige Stunden später, um 19.20Uhr, in 3sat auf dem Bildschirm zu sehen ist.Nina Mavis Brunner ist an drei Tagen vor Ort und spricht amFreitag, 24. März, 14.30 Uhr mit Josef Haslinger über seinePEN-Anthologie "Zuflucht in Deutschland. Texte verfolgter Autoren",am Samstag, 25. März, 14.30 Uhr, mit Adolf Muschg, der in "Der weißeFreitag" die Schweizer Reise des 30-jährigen Goethe rekonstruiert undam Sonntag, 26. März, 11.00 Uhr, mit Lukas Bärfuss über seinen Roman"Hagard".Beim Standgespräch der Literatursendung "3satbuchzeit" am Samstag,25. März, 15.30 Uhr, sprechen Gert Scobel und Sandra Kegel mit EvaMenasse und Marcel Beyer über "Die Rolle der Literatur in derpostfaktischen Gesellschaft". Und am Freitag, 24. März, 14.00 Uhr,begrüßt Gert Scobel den französischen Schriftsteller Mathias Énard,der mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2017ausgezeichnet wird.Außerdem präsentiert Julia Wolf ihren zweiten Roman "Walter Nowakbleibt liegen", von dem ein Auszug bei den Tagen derdeutschsprachigen Literatur mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet wurde.Ein weiterer Gast am 3sat-Stand ist Jean Ziegler mit seinem Buch "Derschmale Grat der Hoffnung". Es erzählt von seinen Erfahrungen imKampf gegen Hunger und Unterernährung, für Menschenrechte, fürFrieden, den er im Auftrag der Vereinten Nationen führt.Wer keine Zeit hat zur Leipziger Buchmesse zu kommen, kann im3sat-Magazin "Kulturzeit" am Donnerstag, 23. und Freitag, 24. März,ab 19.20 Uhr, Berichte von der Bücherschau sehen. Außerdem zeigt 3satam Sonntag, 2. April, um 13.30 Uhr, eine Zusammenfassung der Lesungenam 3sat-Stand: "Best of 3satbuchzeit".Weitere Informationen:Eine allgemeine Übersicht über das 3sat-Begleitprogramm finden Sieim 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/tv-trifft-literatur-3sat-auf-der-leipziger-buchmesse/"Kulturzeit extra: Ost/West" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/kulturzeit-extra-von-der-leipziger-buchmesse-1/"Leipziger Buchnacht" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/denis-scheck-und-die-leipziger-buchnacht/Lesungen und Gespräche live und on demand: www.3sat.de/buchmessePressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell