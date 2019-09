Mainz (ots) -Donnerstag, 19. September 2019, ab 20.15 UhrMit ErstausstrahlungenAnlässlich des Welt-Alzheimertages macht 3sat am Donnerstag, 19.September 2019 Gedächtnis und Vergessen zum Thema: Den Auftakt machtum 20.15 Uhr im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" dieDokumentation "Rätselhaftes Vergessen - neue Hoffnung bei Alzheimer"(Erstausstrahlung) von Trieneke Klein und Teresia Minjoli. ImAnschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel in "scobel -Rätselhaftes Vergessen" (Erstausstrahlung) mit seinen Gästen über dieneuen Erkenntnisse der Gedächtnisforschung. Und um 22.25 Uhr zeigt3sat den US-amerikanischen Spielfilm "Still Alice - Mein Leben ohneGestern". Hauptdarstellerin Julianne Moore wurde 2015 für ihreDarstellung einer an Alzheimer erkrankten Professorin mit einem Oscarausgezeichnet.Die Dokumentation "Rätselhaftes Vergessen - neue Hoffnung beiAlzheimer" geht am Donnerstag, 19. September 2019, 20.15 Uhr, auf dieAlzheimerforschung ein. Alzheimer ist nach dem jährlichenWelt-Alzheimer-Bericht von Alzheimer's Desease International mitweltweit 30 Millionen Betroffenen die häufigste Ursache für Demenz.Der Anteil Erkrankter steigt mit zunehmendem Alter. Das Risikobeträgt bei den über 85-Jährigen einer Studie der University ofCalifornia, San Diego, aus dem Jahr 2012, zufolge bereits 50 Prozent.Ein Impfstoff sollte der große Heilsbringer werden: eine "Spritze"gegen das Vergessen. Fast vier Jahre lang haben Wissenschaftler undMediziner auf der ganzen Welt den Wirkstoff "Aducanumab" an insgesamtrund 3500 Patienten getestet. Im Frühjahr 2019 dann die tragischeNachricht: Die ersten Testergebnisse sind nicht gut genug, die Studiewird abgebrochen. Die Filmautorinnen Trieneke Klein und TeresiaMinjoli begleiten für ihre Dokumentation einen der Studienteilnehmer.Sie erleben auch Wissenschaftler, die hartnäckig und Seite an Seitemit denen, die betroffen sind, an der Heilung dieser Krankheitarbeiten.Wozu braucht der Mensch Erinnerungen, und warum gibt es keinGedächtnis ohne Vergessen? Darüber diskutiert Gert Scobel imAnschluss, um 21.00 Uhr, im Wissenstalk "scobel - RätselhaftesVergessen" mit seinen Gästen. Das Gedächtnis lebt vom Erinnern undVergessen, es ist dynamisch, erneuert sich, passt sich an - ein Lebenlang. Und es ist das Fundament unserer Persönlichkeit und Identität.Das wird besonders deutlich sichtbar, wenn das Vergessen zurKrankheit wird und wenn sich menschliches Lernen, Erinnern undVergessen durch die Entwicklung neuer Technologien weiter-, oder wiemanche befürchten, zurückentwickeln. Stichwort: "digitale Demenz".Neurowissenschaftlern gelingt es neuerdings, Gedächtnisinhalte mitMedikamenten und Substanzen zu manipulieren.Um 22.25 Uhr folgt der Spielfilm "Still Alice - Mein Leben ohneGestern" mit Julianne Moore in der Hauptrolle: Alice Howland ist einerenommierte Linguistik-Professorin an der New Yorker ColumbiaUniversität, glücklich verheiratet und Mutter dreier erwachsenerKinder. Als Alice merkt, dass ihr Gedächtnis nachlässt, sucht sieeinen Spezialisten auf. Dieser diagnostiziert bei ihr eineAlzheimer-Erkrankung. Für Alice ist es, als bräche der Boden unterihren Füßen weg."Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend imZeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eineDokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften,Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert GertScobel mit seinen Gästen zum Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wadWeitere Informationen und der Video-Stream der Doku (fürakkreditierte Journalisten): https://kurz.zdf.de/L4Y/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell