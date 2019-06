Mainz (ots) -ErstausstrahlungFreitag, 14. Juni 2019, 21.00 UhrVerkehrsstaus belasten die Umwelt, kosten wertvolle Arbeitszeitund verlangsamen Lieferketten. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro:Verkehrskollaps" fragt am Freitag, 14. Juni 2019, 21.00 Uhr, wie einAusweg aus dem Dauerstau aussehen kann und sucht nach intelligentenLösungen. "makro" geht unter anderem der Frage nach, wie das Angebotdes öffentlichen Nahverkehrs und der Bahn aussehen muss, damit dieDeutschen ihr Auto stehen lassen. Es moderiert Eva Schmidt.Die "makro"-Autoren zeigen, was die Metropolen dieser Welt machen,um den Pkw-Verkehr einzudämmen: New York hat gerade eine City-Mautbeschlossen, London hat schon eine und die kostet bis zu 28 Euro proTag. In Peking ist tageweise jedes zweite Auto von Fahrverbotenbetroffen. In Helsinki gibt es eine App und ein Ticket für Bus, Bahn,Leihrad und Taxi. Die Bürgermeisterin von Paris will die Innenstadtzur Fußgängerzone umwandeln. Und in Madrid werden die Autospurenzugunsten des Radverkehrs geteilt.In Deutschland fahren viele Pendler aus dem Umland mit dem Auto indie Innenstadt. Das Auto stehen zu lassen und Bus oder Bahn zunehmen, hängt oft an der "letzten Meile": Wie komme ich vom Bahnhofweiter? Pendler in den Nahverkehr zu bekommen, ist die Crux.Kostenloser Nahverkehr ist ein Vorschlag, der immer wieder zurDiskussion steht. Die Stadt Templin in Brandenburg hatte von 1998 bis2003 kostenlosen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zur Verfügunggestellt. Finanziert wurde er durch eine höhere Kurtaxe undSponsoren. Die Stadt erlebte einen regelrechten Run auf die Busse. InBerlin konkretisieren sich die Pläne für einen kostenlosen ÖPNV.Viele ohnehin schon klamme Kommunen sträuben sich allerdings mitHänden und Füßen gegen diese Idee.In Metropolregionen wie Rhein-Main oder dem Ruhrgebiet sind dieverschiedenen Tarifverbünde ein Problem. Ein Job-Ticket aus Hessengilt in der Regel nicht jenseits der Landesgrenze, obwohl vieleHessinnen und Hessen zum Beispiel in Rheinland Pfalz arbeiten undumgekehrt. Die Mainzer IHK fordert eine Art "Oyster Card" wie inLondon, die auch für den Greater-London-Bezirk gilt.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deBilder sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm:https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell