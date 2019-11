Mainz (ots) -Freitag, 22. November 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungDas 3sat-Magazin "makro" berichtet in seiner Sendung "Nullzins frisst Geld" amFreitag, 22. November 2019, um 21.00 Uhr, welche Folgen die Zinspolitik derEuropäischen Zentralbank (EZB) für den deutschen Sparer hat.So gehen den Sparern Milliarden an Zinseinkünften jedes Jahr verloren. Dagegenist das Schuldenmachen für den Staat durch die Nullzinspolitik der EZB sogünstig wie noch nie. Historisch niedrig ist auch das Baugeld, stellt "makro"dar.Sparer bekommen nichts mehr für ihr Erspartes, und Banken geben Strafzinsenteilweise an die Kunden weiter. Die Münchner Sparkasse geht noch einen Schrittweiter. Sie will bis Jahresende die Prämien-Sparverträge von 28.000 Kundenkündigen.Als eine seiner letzten Amtshandlungen verkündete EZB-Präsident Mario Draghieine weitere Verschärfung des Strafzinses. Das 3sat-Wirtschaftsmagazinthematisiert, dass Banken deshalb noch tiefer in die Tasche greifen müssen, wennsie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Mit diesem Schritt willdie EZB mehr Geld in die Wirtschaft der vor allem konjunkturschwachen EU-Länderpumpen.Es moderiert Eva Schmidt.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von Eva Schmidt sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell