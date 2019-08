Mainz (ots) -Freitag, 23. August 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungDer Wald ist Klimaschützer, Holzlieferant, Ort der Erholung undBeschützer von Pflanzen- und Tierarten. Hitzewellen und fehlenderRegen bedrohen den Wald akut. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro:Patient Wald" sucht am Freitag, 23. August, um 21.00 Uhr nachMöglichkeiten, diesen Zustand zu verbessern.Etwa 110.000 Hektar, ein Prozent der Waldfläche in Deutschland,sollen laut Bundeslandwirtschaftsministerium in den vergangenenJahren verloren gegangen sein. Waldbesitzer und Experten fordernHilfe von der Politik. Hitze und anhaltende Trockenheit hätten dieohnehin schon angespannte Situation für den Wald in Deutschlanddramatisch verschärft. Die durch Dürre, aber auch durchLuftverschmutzung und Überdüngung geschwächten Bäume fallen Stürmen,Waldbränden und Borkenkäfern zum Opfer. Der Schädling frisst sichdeutschlandweit durch Baumbestände.Umweltschützer fordern, dass die vorherrschendenNadelholzmonokulturen wieder in naturnahe Laubmischwälder umgestaltetwerden, die besser mit der Trockenheit umgehen können. Dieser Umbausolle in den Waldgesetzen verbindlich vorgeschrieben werden. DieForstwirtschaft beklagt, es fehle an Geld für Wiederaufforstungen undfür notwendiges Fachpersonal. Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner setzt sich für die Aufforstung ein: "Wir müssen mehrereMillionen Bäume aufforsten. Dafür brauchen wir mindestens 600Millionen Euro." Nur so könnten die massiven Schäden ausgeglichenwerden.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von der Moderatorin Eva Schmidt sind erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm:https://pressetreff.3sat.de/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell