Mainz (ots) -Freitag, 24. Februar 2017, 21.00 UhrErstausstrahlungAn vielen Orten der Welt steigen die Preise für Immobilien soschnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch der Immobilienboomkönnte zur Gefahr für die globale Konjunktur werden. Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" nimmt diesen "Betonwahn" zum Thema.Der Betonwahn erinnert an die Zeit vor der Finanzkrise, als inSpanien oder den USA der Markt für Immobilien zusammenbrach. Damalswie heute kaufen Anleger Immobilien größtenteils auf Pump - weil Geldaufzunehmen, so billig ist wie nie.In Deutschland vergaben Banken und Sparkassen zuletzt so vieleBaukredite wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr: Von den knapp2,5 Billionen Euro, die die deutschen Institute finanzierten, gingenungefähr die Hälfte in den Wohnungsbau. Doch was, wenn die Zinsensteigen und die Konjunktur schwächer wird?Der Betonwahn ist längst ein internationales Problem. InMetropolen wie London, Hongkong und Vancouver kennen die Preise seitJahren nur einen Weg - nach oben. Besonders problematisch ist dieSituation jedoch in China. Dort hat sich die Verschuldung seit 2007vervierfacht, und die Hälfte ist dem Immobiliensektor zuzurechnen.Es moderiert Eva Schmidt.