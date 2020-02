Mainz (ots) - Dienstag, 3. März 2020, 22.25 UhrErstausstrahlungDas 3sat-Wirtschaftmagazin "makro" hat einen neuen Sendeplatz: Am Dienstag, 3.März 2020, um 22.25 Uhr geht es in "makro" um "Eine Welt voller Schulden".Die Zahlen sind erdrückend: Von 1999 bis 2019 wuchs der globale Schuldenberg -das Defizit von Firmen, Banken, Staaten und Privathaushalten - um 216 Prozentauf rund 255 Billionen US-Dollar. Das ist mehr als das Dreifache der globalenWirtschaftsleistung. Nach dem Internationalen Währungsfonds schlägt auch dieWeltbank Alarm. Noch nie sind in den vergangenen 50 Jahren die Schulden vonEntwicklungs- und Schwellenländern so schnell gewachsen wie in den vergangenenzwei Jahren. Der Klimawandel und die dadurch immer häufiger und heftigerauftretenden Wetterextreme wie Überschwemmungen, Wirbelstürme oder Dürren heizendie Schuldenkrise in den ärmeren Ländern an. Daneben bereiten Experten auch diesteigenden Schulden der Unternehmen Sorgen: 15 Prozent aller Firmen in Europagelten schon jetzt als "Zombies". So nennt man Unternehmen, die nur überleben,weil die Kredite aktuell so niedrig sind. Dem billigen Geld erliegen auchPrivatpersonen, zum Beispiel beim Immobilienkauf. Doch was passiert, wenn dieZinsen wieder steigen? Ein solches Szenario hat 2008 in den USA die Finanzkriseausgelöst und zur globalen Schuldenkrise geführt.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deBilder sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de/programm/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4533732OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell