Mainz (ots) -LivesendungFreitag, 14. Februar 2020, 21.00 UhrIran steckt tief in der Wirtschaftskrise. Die Unzufriedenheit der Bevölkerungwächst - vor allem als Folge der US-Sanktionen. "makro" fragt in seinerLive-Sendung "Machtpoker um Iran" am Freitag, 14. Februar 2020, um 21.00 Uhr,welche Rolle die Bundesrepublik dabei spielt. Die Sendung wird moderiert von EvaSchmidt.Nach der Tötung von General Soleimani hat sich der Konflikt zwischen Iran undden USA zugespitzt. Das bekommt auch die Wirtschaft zu spüren. Noch verdient derIran am Ölexport, allerdings sind die Liefereinschnitte deutlich spürbar. Unddie Sorge nimmt zu, der Iran könnte mit gezielten Aktionen den weltweitenÖltransport beeinträchtigen.Die deutsch-iranischen Handelsbeziehungen leiden unter den schwerenWirtschaftssanktionen der USA. Von 120 deutschen Unternehmen, die im Iran aktivwaren, sind nur noch 60 im Land. Deutschland ist für den Iran derdrittwichtigste Handelspartner nach China und Japan. Die Wirtschaftshilfen ausRussland und China zeigen bisher wenig Wirkung.Reichere Iraner retten ihr Kapital nach Dubai und in die Türkei: Zusammen mitInvestoren aus dem Irak sind Iraner die größten Kunden auf dem türkischenImmobilienmarkt. Wegen der US-Sanktionen und des unsicheren Banken- undFinanzsektors im Land schaufelt der iranische Mittelstand seine Ersparnisse insAusland und investiert vor allem in Immobilien in der Türkei. WasFirmengründungen in der Türkei angeht, liegen Iraner jetzt sogar noch vor denDeutschen auf Platz eins.In der iranischen Provinz Khustestan sorgten Überflutungen und Schäden an denAbwasserkanälen für chaotische Zustände und für Unmut in der Bevölkerung. Dieswar auch Anlass für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstrantenwährend der Massendemonstrationen Ende 2019. In der Provinzhauptstadt Ahvaz undanderen Orten gab es zahlreiche Tote. Die Regierung dagegen spricht vonausländischer Sabotage.