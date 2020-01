Mainz (ots) -ErstausstrahlungFreitag, 17. Januar 2020, 21.00 UhrVenedig, Dubrovnik, Amsterdam: Für viele beliebte Urlaubsstädte wird derMassentourismus zum Problem. Erstickt die Branche an ihrem eigenen Erfolg? Das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" am Freitag, 17. Januar 2020 um 21.00 Uhr zeigtin der Sendung "Ende des Massentourismus" mit welchen Maßnahmen die Städtereagieren, und fragt, wie sich die Reiseangebote verändern werden. Eva Schmidtmoderiert die Livesendung.Auch das kleine Hallstadt in Österreich wird von Touristen geradezu überrannt.Die Kommunen der Reiseziele reagieren unterschiedlich: Manche kassieren eineFußgängermaut, manche verhängen einen Besucherstopp. Andere wiederum versuchen,die Besucherströme in entlegene Bezirke umzuleiten. Doch ein wirksamesPatentrezept fehlt in vielen Städten. Langfristig wird die Branche umdenkenmüssen.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4490837OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell