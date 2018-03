Mainz (ots) -Donnerstag, 29. März, 21.00 Uhr, 3satErstausstrahlungÜber Strukturen, Mechanismen und Gefahren des Lobbyismusdiskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen am Donnerstag, 29. März2018, 21.00 Uhr, in "scobel - Die Macht der Lobbyisten"(Erstausstrahlung).In Vorständen von Unternehmen sitzen oft Politiker, die keinpolitisches Mandat mehr haben. Doch mit ihren Kontakten und ihrerVernetzung versuchen sie, politischen Einfluss auszuüben. Wie sehrsind Informationen und Gutachten gefiltert, die Lobbyisten inVorträge und Gespräche einfließen lassen? Führt Lobbyismus in derForschung zu gefälschten Studien, oder trägt er zur demokratischenMeinungs- und Willensbildung bei? Sind die Interessenvertreter einwichtiger Teil der Öffentlichkeit, oder erfolgen Absprachen hinterverschlossenen Türen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit derVerfassungsrechtlerin und Rechtsphilosophin Gertrude Lübbe-Wolff,Universität Bielefeld, und mit Edda Müller, Vorsitzende von"Transparency International Deutschland".Bereits um 20.15 Uhr beschäftigt sich die3sat-Wissenschaftsdokumentation "Wurst mit Nebenwirkungen" im Rahmenvon "Wissenschaft am Donnerstag" mit der Macht der Fleischlobby.In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Umjeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen ausNatur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss,um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel über ein verwandtes Thema.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell