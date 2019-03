Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Ab Sonntag, 17. März 2019, 18.00 UhrErstausstrahlungenDie Leipziger Buchmesse öffnet am Donnerstag, 21. März 2019, ihrePforten. Bis Sonntag, 24. März 2019, sind auf der Messe zahlreicheAutoren mit ihren Neuerscheinungen zu Gast. 3sat ist als Partner des"Blauen Sofas" (Glashalle, untere Ebene, Stand 04) vor Ort, zeigtGespräche mit Autoren und berichtet vom Geschehen auf der Messe.Weitere 3sat-Gespräche finden im ARD-Forum (Halle 3/Stand C 400)statt.Im Vorfeld der Messe diskutieren Barbara Vinken, Sandra Kegel,Katrin Schumacher und Gert Scobel am Sonntag, 17. März 2019, um 18.00Uhr in "Buchzeit" (Erstausstrahlung) im Frankfurter Lokal Oosten überausgewählte Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt und gebenpersönliche Lesetipps. Mit dabei sind Günter Kunerts politischeTragikomödie "Die zweite Frau", Siri Hustvedts Roman "Damals", JiriHajiceks Roman "Der Regenstab" und Victor Pouchets Debütroman "Warumdie Vögel sterben".Von Mittwoch, 20. März, bis Freitag, 22. März 2019, berichtet3sat-"Kulturzeit", das werktägliche Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRGund ARD, jeweils ab 19.20 Uhr von der Leipziger Buchmesse undpräsentiert die wichtigsten Neuerscheinungen des Frühjahrs. ZumAuftakt, am Mittwoch, 20. März 2019, stellt "Kulturzeit" dasdiesjährige Gastland Tschechien und die Preisträgerin desEuropäischen Verständigungspreises Masha Gessen vor. Derfrischgekürte Preisträger oder die frisch gekürte Preisträgerin derLeipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik wird am Donnerstag,21. März 2019, Gesprächsgast in "Kulturzeit" sein.Am Samstag, 23. März 2019, 22.45 Uhr, spricht Katrin Schumacher imMagazin "Unter Büchern" (Erstausstrahlung) unter anderem mit Jörg-UweAlbig über seine Satire zu neurechten Bewegungen: "Zornfried". Mitder Leipzigerin Daniela Krien diskutiert sie über deren Roman "DieLiebe im Ernstfall", in dem sich die Lebenslinien von fünf Frauenkreuzen. Weitere Gesprächsgäste sind die Illustratorin Kat Menschik("Essen essen"), Albert Ostermaier ("Über die Lippen") und MarionBraschs ("Lieber woanders").Am Sonntag, 24. März 2019, um 11.25 Uhr zeigt 3sat in "Das blaueSofa" (Erstausstrahlung) Gespräche von der Leipziger Buchmesse. Die90-minütige Sendung fasst die wichtigsten und interessantestenNeuerscheinungen der Leipziger Buchmesse zusammen und zeigtausgewählte Dialoge mit prominenten Autoren auf dem "Blauen Sofa",darunter Feridun Zaimoglu, Masha Gessen, Christoph Hein, RockoSchamoni und der Gewinner oder die Gewinnerin des LeipzigerBuchpreises.Alle Gespräche und Lesungen vom "Blauen Sofa" sind ab 21. März2019 live über https://3sat.de/buchmesse zu sehen und werden alsVideo-on-demand in der Mediathek bereitgestellt. Dort sind auch die3sat-Gespräche vom ARD-Forum zu sehen.