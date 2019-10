Mainz (ots) -ab Mittwoch, 4. Oktober 2019Erstausstrahlungen3sat berichtet in verschiedenen Sendungen von der FrankfurterBuchmesse (16. bis 20. Oktober) - in diesem Jahr mit dem GastlandNorwegen - und über aktuelle Literatur. Auf dem "Blauen Sofa" (Halle3.1, L25), dem gemeinsamen Autorenforum von Bertelsmann, ZDF,Deutschlandfunk Kultur und 3sat, werden zahlreiche Gespräche mitAutoren geführt. Weitere 3sat-Gespräche finden im ARD-Forum (HalleF.0) statt.Im Vorfeld der Buchmesse beschäftigen sich die"Kulturzeit"-Autoren Lotar Schüler und Stefan Gagstetter in derDokumentation "Norwegen lesen!", am Samstag, 12. Oktober 2019, 19.20Uhr (Erstausstrahlung), mit der norwegischen Literaturszene.Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet ausführlich von der undrund um die Frankfurter Buchmesse: Eine Beitragsreihe stelltnorwegische Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie die dortigeLiteraturszene vor (Freitag, 4., Dienstag, 8., Donnerstag, 10., undDienstag, 15. Oktober 2019, jeweils ab 19.20 Uhr). Am Montag, 14.Oktober 2019, spricht "Kulturzeit" mit dem Kritiker Hubert Winkelsüber den frischgekürten Buchpreisträger. Am Dienstag, 15. Oktober2019, folgt eine Liveschalte aus dem norwegischen Pavillon von derEröffnungsveranstaltung, von Mittwoch, 16., bis Freitag, 18. Oktober2019, berichtet "Kulturzeit" täglich vom Geschehen auf der Buchmesseund zeigt ein Porträt des diesjährigen Trägers des Friedenspreisesdes Deutschen Buchhandels, Sebastião Salgado. Am Montag, 21. Oktober2019, zeigt "Kulturzeit" Eindrücke von der Preisverleihung am Vortag.Während der Frankfurter Buchmesse geben sich auf dem "Blauen Sofa"Schriftsteller, Wissenschaftler und Journalisten ein Stelldichein, umüber ihre neuen Bücher zu sprechen. Was treibt sie um, was haben siezur aktuellen Lage der Welt zu sagen, wie präsentiert sich dasdiesjährige Gastland Norwegen mit seiner Literatur? Die 90-minütigeSendung "Das Blaue Sofa" (Erstausstrahlung), am Sonntag, 20. Oktober2019, um 11.30 Uhr, fasst die wichtigsten und interessantestenGespräche vom "Blauen Sofa" zusammen. Mit dabei sind unter anderenSebastião Salgado, Ute Frevert, Felicitas Hoppe, Joachim Gauck, ErikaFatland, Erik Fosnes Hansen, Jostein Gaarder, John Burnside undUlrike Guérot.Zum Abschluss der Messe diskutieren Barbara Vinken, Sandra Kegel,Katrin Schumacher und Gert Scobel am Sonntag, 20. Oktober 2019, um18.00 Uhr, in der Talkrunde "Buchzeit" (Erstausstrahlung) imFrankfurter Lokal Oosten über ausgewählte Neuerscheinungen auf demBuchmarkt und geben persönliche Lesetipps. Besprochen werden folgendeBücher: "Eine Geschichte des Windes" von Raoul Schrott, "Schutzzone"von Nora Bossong, "Ein anderer Takt" von William Melvin Kelley und"Berge" von Jan Kjærstad.Alle Gespräche und Lesungen vom "Blauen Sofa" sind ab 16. Oktober2019 live über https://3sat.de/buchmesse zu sehen und alsVideo-on-demand in der Mediathek abrufbar. Dort sind auch die3sat-Gespräche vom ARD-Forum zu sehen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/3satbuchmesseWeitere Informationen: https://kurz.zdf.de/UbS/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell