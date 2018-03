3sat-Preis für Wiebke Puls beim 55. Theatertreffen

Mainz (ots) - Der mit 10.000 Euro dotierte 3sat-Preis geht an dieSchauspielerin Wiebke Puls für ihre darstellerische Leistung in derInszenierung "Trommeln in der Nacht" in der Regie von ChristopherRüping an den Münchner Kammerspielen. Darauf verständigte sich dieJury, bestehend aus Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens,Shirin Sojitrawalla, Theaterkritikerin und Mitglied derTheatertreffen-Jury, und Wolfgang Horn, Redakteur in derZDF-Redaktion Musik und Theater. Die Preisverleihung findet im Rahmendes 55. Theatertreffens am 10. Mai 2018 im Deutschen Theater Berlinstatt."In Christopher Rüpings Inszenierung von 'Trommeln in der Nacht'funkelt Wiebke Puls innerhalb eines glänzenden Ensembles, egal welcheHaltung, welche Spielweise sie einnimmt. Ob naturalistischesReenactment, expressiv-komödiantisch oder als Klangkörper für BrechtsSprache. Immer begibt sie sich voll und ganz in ihre Rolle.Kompromisslos und mutig. Kurz: Wiebke Puls strahlt in allen Facetten.Diese schauspielerische Qualität zeigt sie seit Jahren alsEnsemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele, nun bereits unter dreigrundlegend unterschiedlichen Intendanzen (Frank Baumbauer, JohanSimons, Matthias Lilienthal)", so die Begründung der Jury.Bertold Brechts Stück "Trommeln in der Nacht" erzählt dieGeschichte des Kriegsheimkehrers Andreas Kragler, der sich zwischenRevolution und Liebe entscheiden muss. Am 29. September 1922 wurdedas Stück in der Regie von Otto Falckenberg an den MünchnerKammerspielen uraufgeführt. Fast 100 Jahre später inszeniertChristopher Rüping das Drama dort neu. Alternierend werden zweiVersionen gezeigt: eine von Brecht und eine mit alternativem Ausgangnach Brecht. "In zwei Stunden gelingt dem Ensemble ein immensunterhaltsamer, berührender und bestärkender Abend über die Macht desTheaters, den Aufbruch in neue Zeiten und die Liebe als weites Feld",so die Theatertreffen-Jury über die Inszenierung.Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des BerlinerTheatertreffens jährlich den 3sat-Preis für eine künstlerischinnovative Leistung an eine/n oder mehrere Künstlerinnen und Künstleraus dem Kreis der eingeladenen Ensembles. Bisherige Preisträgerinnenund Preisträger waren unter anderen Milo Rau, Herbert Fritsch, SandraHüller und Christoph Schlingensief.Die Schauspielerin und Sängerin Wiebke Puls, 1973 in Husumgeboren, ging 1997 nach ihrer Ausbildung an der Hochschule der Künstein Berlin ans Schauspiel Hannover und wechselte drei Jahre später insEnsemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Seit 2005 ist sieEnsemblemitglied der Münchner Kammerspiele, wo sie aktuell unteranderem in "Das Erbe" von Ersan Mondtag, "Trüffel Trüffel Trüffel"von Felix Rothenhäusler und "Point Of No Return" von Yael Ronen zusehen ist. Für ihre Rolle der Kriemhild in "Die Nibelungen" wurde siebeim Theatertreffen 2005 mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreisausgezeichnet.Die öffentliche Verleihung des 3sat-Preises findet am Donnerstag,10. Mai 2018, im Anschluss an die Vorstellung von "Trommeln in derNacht" im Deutschen Theater Berlin beim 55. Berliner Theatertreffenstatt. In seinem Programm präsentiert 3sat drei "Starke Stücke" ausden zehn zum Theatertreffen eingeladenen bemerkenswertenInszenierungen: "Woyzeck" vom Theater Basel (Samstag, 5. Mai 2018,20.15 Uhr), "Die Odyssee - Eine Irrfahrt nach Homer" vom ThaliaTheater Hamburg (Samstag, 12. Mai 2018, 20.15 Uhr) und "Trommeln inder Nacht" von den Münchner Kammerspielen (Samstag, 19. Mai 2018,20.15 Uhr).Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von der Inszenierung sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/trommelnEin Porträtfoto von Wiebke Puls unter: https://ly.zdf.de/yS/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell