3sat-Preis für Milo Rau beim Berliner Theatertreffen

Mainz (ots) - Milo Rau, Schweizer Regisseur, Theaterautor,Essayist und Wissenschaftler, erhält den mit 10.000 Euro dotierten3sat-Preis für seine Inszenierung "Five Easy Pieces". Es ist einmutiges, die Zuschauer herausforderndes Stück über das Leben und dieVerbrechen des Belgiers Marc Dutroux, nachgestellt von Kindernzwischen 8 und 13 Jahren. Auf verschiedenen Ebenen thematisiert "FiveEasy Pieces" den Missbrauch oder die Instrumentalisierung von Kindernfür die Bedürfnisse von Erwachsenen.Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des BerlinerTheatertreffens alljährlich den 3sat-Preis für eine künstlerischinnovative Leistung an eine/n oder mehrere Künstlerinnen und Künstleraus dem Kreis der eingeladenen Ensembles. Bisherige Preisträger warenunter anderen Herbert Fritsch, Sandra Hüller und ChristophSchlingensief."Den belgischen Mädchenmörder und Sadisten Marc Dutroux zumGegenstand eines Theaterstücks zu machen und dafür überwiegend Kinderauf die Bühne zu stellen, ist in der Tat eine Kühnheit. Herz undVerstand erwarten in so einem Fall schweres dokumentarischesGeschütz. Aber der Schweizer Milo Rau verarbeitet den Stoff mit einerLeichtigkeit, die jedes Publikum in ihren Bann zieht. Rau macht dasUngeheuerliche zwar nicht erträglich, aber er macht es erzählbar under stellt dabei grundsätzliche Fragen nach der Gewaltstrukturzwischen Minderjährigen und Erwachsenen. So feiern Raus 'Five EasyPieces', was die Dutrouxs dieser Welt vernichten wollen: kindlicheWeisheit, kindlichen Willen, kindlichen Trotz", so die Jury. Zu ihrgehören Stephan Reuter, Kulturredakteur und Mitglied derTheatertreffen-Jury, Daniel Richter, Ko-Leiter des Theatertreffens2017, und Wolfgang Horn, Redakteur bei 3sat.Milo Rau wurde 1977 in Bern geboren und studierte Soziologie,Romanistik und Germanistik in Paris, Berlin und Zürich. Seit 2002schuf er mehr als 50 Theaterstücke, Filme, Bücher und Aktionen, dieauf allen großen internationalen Festivals zu sehen waren, wie demFestival d'Avignon, der Biennale Teatro di Venezia, den WienerFestwochen und dem Kunstenfestivaldesarts in Brüssel. Mit seinenArbeiten tourte er durch mehr als 30 Länder. Bereits 2012 war er mitseinem Stück "Hate Radio" über den Bürgerkrieg in Ruanda zum BerlinerTheatertreffen eingeladen und sorgte mit seiner schonungslosen Formdes dokumentarischen Theaters für Aufsehen, die bis heute alle seineArbeiten prägt. Milo Rau wurde schon mit zahlreichen Preisen bedacht,unter anderem erhielt er 2014 den Hörspielpreis der Kriegsblinden und2016 den renommierten Preis des Internationalen Theaterinstituts.Die öffentliche Verleihung des 3sat-Preises findet am 13. Mai 2017im Anschluss an die Aufführung von "Five Easy Pieces" in den BerlinerSophiensaelen, beim 54. Berliner Theatertreffen statt.In seinem Programm präsentiert 3sat drei "Starke Stücke" aus denzehn zum Theatertreffen eingeladenen bemerkenswerten Inszenierungen:"Drei Schwestern" vom Theater Basel (Samstag, 6. Mai 2016, 20.15Uhr), "Traurige Zauberer" vom Staatstheater Mainz (Samstag, 13. Mai2016, 20.15 Uhr) und "89/90" vom Schauspiel Leipzig (Samstag, 20. Mai2016, 20.15 Uhr). Im Herbst 2017 zeigt 3sat mit "Die Räuber" vomResidenztheater München ein viertes Stück aus dem Tableau desdiesjährigen Theatertreffens.