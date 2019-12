Mainz (ots) -Sonntag, 15. Dezember 2019, 18.30 UhrErstausstrahlungMarkus Brock besucht das Landesmuseum Zürich, das meistbesuchte historischeMuseum der Schweiz. 2016 eröffnete der kontrovers diskutierte, moderneErweiterungsbau. In "Museums-Check mit Markus Brock" macht sich der Moderator amSonntag, 15. Dezember 2019, 18.30 Uhr in 3sat, gemeinsam mit derSchriftstellerin Melinda Nadj Abonji sein eigenes Bild.Mit seinen Türmchen und Zinnen mutet das 1898 eröffnete Zürcher Landesmuseum wieeine märchenhafte Burg an. In bewusstem Kontrast dazu thront daneben derskulpturale, fast fensterlose Anbau, entworfen vom Basler Architektenduo Christ& Gantenbein. In Innern sind rund 1400 Exponate von Pfahlbauern, Kelten, Römernund Alemannen zu finden, darunter Schmuck, Keramik und Jagdwerkzeug. Zu denHighlights des Museums zählen eine der ältesten erhaltenen Türen Europas sowiedie ältesten Schriftstücke der Schweiz: Im Tessin und im Misox-Tal fand man 2500Jahre alte Schriftzeugnisse einer keltischen Sprache.Die Sprache war es auch, durch die Melinda Nadj Abonji in der Schweiz eine neueHeimat fand. "Mit dem Erlernen der neuen Sprache fing ich an, mich zu Hause zufühlen", sagt sie. 1968 als Angehörige einer ungarischen Minderheit in Serbiengeboren kam sie mit fünf Jahren in die Schweiz. Von Anfang an faszinierte sieinsbesondere die hochdeutsche Sprache. Nach ihrem Studium der Germanistik undGeschichte veröffentlichte sie 2004 ihren ersten Roman "Im Schaufenster imFrühling". 2010 gewann sie mit "Tauben fliegen auf" den Deutschen und denSchweizer Buchpreis.Beim gemeinsamen Rundgang durch das Landesmuseum Zürich stoßen dieSchriftstellerin und Markus Brock auch auf die neu inszenierte Dauerausstellung"Geschichte Schweiz". Die Zeitreise durch 550 Jahre beginnt im spätenMittelalter und reicht bis zu unserer globalisierten Gegenwart mit aktuellenThemen wie Klimawandel, Migration und Robotik.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4462787OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell