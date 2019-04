Mainz (ots) -Sonntag, 14. April 2019, 18.30 UhrErstausstrahlungDie Sendung "Museums-Check mit Markus Brock" stellt am Sonntag,14. April 2019, 18.30 Uhr, das Museum "Hamburger Bahnhof - Museum fürGegenwart" vor, das unter anderem Werke von Joseph Beuys, Andy Warholund Isa Genzken beherbergt. Gemeinsam mit der SchauspielerinChristiane Paul besucht Brock das Museum und spricht mit UdoKittelmann, dem Direktor der Nationalgalerie Berlin.Der "Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart" wurde 1996 imspätklassizistischen Kopfbahnhof als Teil der BerlinerNationalgalerie eröffnet. Das Museum zeichnet die vielfältigenEntwicklungen in der Kunst seit 1960 nach: die Umbrüche in derMalerei, die Wandlung der klassischen Skulptur in Objektkunst und diezunehmende Bedeutung von Fotografie, Video und Film. Ausgangspunktwar die Privatsammlung des Unternehmers Erich Marx, deren HerzstückWerke von fünf Pionieren des 20. Jahrhunderts sind: Joseph Beuys,Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg, Cy Twombly und Andy Warhol. 2002wurden die Bestände des Hamburger Bahnhofs durch den Erwerb derSammlung von Egidio Marzona zur Konzeptkunst und Arte Poveraerweitert. Als Dauerleihgabe kam 2004 die Friedrich Christian FlickCollection mit 1500 erstklassigen Werken zeitgenössischereuropäischer und nordamerikanischer Kunst hinzu, darunter Hauptwerkevon Isa Genzken, Martin Kippenberger und Wolfgang Tillmans.Das Museum zeigt vom 5. April bis zum 2. Juni 2019 das Projekt"Bilder einer Ausstellung". Inszeniert von der BerlinerUrban-Dance-Gruppe Flying Steps und dem brasilianischen KünstlerduoOSGEMEOS verbindet es Elemente von Kunst, Musik und Tanz-Performanceund erforscht die gegenseitige Inspiration verschiedener Kunstfelder.Wie würden Bilder klingen, wenn sie Musik wären? Wie würden sieaussehen, wenn sie von Tänzern zum Leben erweckt würden?"Museums-Check" ist dabei, wenn die Flying Steps zur zeitgenössischinterpretierten Musik von Modest Mussorgski durch die Museumsräumetanzen.Markus Brock wirft außerdem einen Blick auf die Sonderausstellung,die bis 1. September 2019 läuft und dem US-Amerikaner Jack Whitten(1939-2018) gewidmet ist. An der Konzeption seiner Retrospektive"Jack Whitten: Jack's Jack" hat der im vergangenen Jahr verstorbeneKünstler noch selbst mitgewirkt. Im Fokus der Schau stehen WhittensGemälde, mit denen er historischen Ereignissen und prominentenPersönlichkeiten wie John Coltrane, Barack Obama und Prince einDenkmal setzen wollte.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckWeitere Informationen zum 3sat-Programm:https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell