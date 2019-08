Mainz (ots) - Sonntag, 18. August 2019, 18.30 UhrErstausstrahlungFür seinen "Museums-Check" besucht Markus Brock in München die Pinakothek derModerne, eines der weltweit größten Museen für Kunst und Design des 20. und 21.Jahrhunderts, sowie das Museum Brandhorst. Begleitet wird er von LiedermacherKonstantin Wecker: "Museums-Check mit Markus Brock", am Sonntag, 18. August,18.30 Uhr in 3sat.Die Pinakothek der Moderne, eröffnet 2002, beherbergt vier Museen unter einemDach: die "Sammlung Moderne Kunst", das Architekturmuseum, die StaatlicheGraphische Sammlung München und die "Neue Sammlung - The Design Museum. Die seit1912 aufgebaute "Moderne Vorbildersammlung" war Grundstock der "Neuen Sammlung",die über 100.000 Objekte aus den Bereichen Industrial Design, Keramik, Glas,Schmuck, Textilien und Möbel zählt und als eines der ältesten Designmuseen gilt.Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum ist die Sonderausstellung "Thonet & Design" zusehen.Die "Sammlung Moderne Kunst" umfasst über 20.000 Werke und reicht von derKlassischen Moderne bis in die Gegenwart. Unter den Exponaten sind Hauptwerkevon Paul Klee, Max Ernst und René Magritte. Werkkomplexe von Dan Flavin, GeorgBaselitz und Rosemarie Trockel markieren Positionen der Kunst nach 1960.Highlights der zeitgenössischen Kunst versammelt auch das Museum Brandhorst. Mitder Jubiläumsschau "Forever Young" feiert das Museum sein zehnjähriges Bestehen.Zu sehen sind rund 250 Arbeiten von 46 Künstlerinnen und Künstler wie AndyWarhol, Jean-Michel Basquiat und Cady Noland.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckhttps://pressetreff.3sat.de/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell