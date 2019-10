3sat-Museums-Check: Bauhaus-Museen Weimar und Dessau / Markus Brock unterwegs mit Anna Maria Mühe (FOTO)

Mainz (ots) -Sonntag, 27. Oktober 2019, 18.30 UhrErstausstrahlungDas Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der legendären Kunstschulefeiern 2019 gleich zwei neue Museen: das Bauhaus-Museum Weimar unddas Bauhaus Museum Dessau. Markus Brock checkt beide Museen undbegrüßt als Gast in Dessau die Schauspielerin Anna Maria Mühe."Museums-Check mit Markus Brock" ist zu sehen in 3sat am Sonntag, 27.Oktober 2019, 18.30 Uhr, in Erstausstrahlung.Walter Gropius wollte mit der Gründung der Bauhaus-Schule 1919durch Gestaltung die Welt verbessern - und Kunst, Handwerk und späterauch Industrie vereinen. Für seine Idee gewann er Künstler wie OskarSchlemmer, Paul Klee und Wassily Kandinsky. In Weimar, amUrsprungsort des Bauhauses, wurde im April 2019 das neueBauhaus-Museum eröffnet. Dort werden die Schätze der weltweitältesten Bauhaus-Kollektion gezeigt und mit den Fragen von morgenverknüpft. Erstmals wird dort umfänglich von den Anfängen desStaatlichen Bauhauses erzählt (1919 bis 1925). Bis 1925 war dasBauhaus in Weimar beheimatet, dann musste es auf Druck vonrechtsnationalen Politikern schließen und umziehen.In Dessau fand das Bauhaus ab 1925 eine neue Wirkungsstätte underlebte bis 1932 seine Blütezeit. Die Bauhaus-Schule von damals stehtnoch immer, ist aber für museale Zwecke technisch und klimatischungeeignet. Daher wurde im Stadtzentrum ein Neubau für die Sammlungder Stiftung Bauhaus Dessau errichtet.Markus Brock macht mit Schauspielerin Anna Maria Mühe, die in derZDF/ARTE-Fernsehserie "Die neue Zeit" die Bauhaus-Künstlerin DörteHelm verkörperte, einen Rundgang. Die beiden entdecken originaleMöbel, Leuchten und Kunstwerke, erfahren, wie hier gelernt undexperimentiert wurde und wie leidenschaftlich die Bauhäusler für ihrerevolutionären Ideen kämpften. Unter dem Druck derNationalsozialisten löste sich das Bauhaus 1933 selbst auf.In Dessau befinden sich bis heute die weltweit meisten erhaltenenBauhaus-Bauten, dazu zählt die 1926 fertiggestellteMeisterhaussiedlung. Markus Brock besucht das frisch renovierteDoppelhaus, in dem Wassily Kandinsky und Paul Klee einst Tür an Türwohnten. Von außen schlicht weiß und nüchtern, gleicht es innen einembegehbaren Gemälde, gestrichen in hundert verschiedenen Farbtönen vonRot über Blattgold bis zu Schwarz.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/museumscheckWeitere Informationen: https://kurz.zdf.de/l6a/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell