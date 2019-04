Mainz (ots) -Freitag, 12. April 2019, 21.00 UhrLiveMit dem Vorhaben, Frankreich radikal zu erneuern, starteteEmmanuel Macron seine Präsidentschaft im Mai 2017. Mit dem Aufstandder Gelbwesten formiert sich in Frankreich seit Ende 2018 massiverProtest gegen die Regierung. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" amFreitag, 12. April 2019, 21.00 Uhr, mit dem Thema "Frankreich inBewegung".Sie hat sich über soziale Medien formiert und gehört keinerpolitischen Gruppierung an: die Bewegung der "gilets jaunes", derGelbwesten. Sie fordert eine Senkung der Steuern, eine Erhöhung desMindestlohns und mehr direkte Demokratie. Und bringt PräsidentEmmanuel Macron in Bedrängnis.Macron rief im Januar zur "Grand Débat National" auf, zur großennationalen Debatte. Überall im Land sollen Menschen diskutieren, ihreAnliegen vorbringen. In einem Brief an seine Landsleute hat derPräsident die Themen dafür festgelegt - dazu zählen zum Beispiel auchdas Steuerwesen und die staatlichen Ausgaben. Gleichzeitig hat erklargemacht, dass er von seinem Reformkurs grundsätzlich nichtabweichen will. Nach dem Ende der "Debatte" wird sich zeigen, wieviel direkte Mitbestimmung den Franzosen gestattet werden wird. Undwohin sich Frankreich in der Zukunft wirtschaftlich tatsächlichbewegt.Es moderiert Eva Schmidt.Weitere Informationen zum 3sat-Programm:https://pressetreff.3sat.deAnsprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von 3sat-Moderatorin Eva Schmidt sind erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell