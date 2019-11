Mainz (ots) -Freitag, 15. November 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungWie groß ist die Abhängigkeit der Welt und Deutschlands von einer gutenHandelsbeziehung zwischen den USA und China? Dieser Frage geht das3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" in der Sendung "Weltwirtschaft in Gefahr" amFreitag, 15. November 2019, um 21.00 Uhr nach:"makro" thematisiert, dass noch nie so viele Waren aus China in die USAeingeführt worden sind wie heute. Waren es früher vor allem billiges Spielzeugund Textilien, steht heute Elektronik ganz oben auf der Einkaufsliste derAmerikaner. Handys im Wert von 72 Milliarden und Computer für 47 MilliardenUS-Dollar importierten die USA im Jahre 2018 aus China, so viel wie Chinainsgesamt aus den USA importiert hat. Fallen da Sojabohnen, die China wegen derUS-Strafzölle nicht mehr abnimmt, überhaupt ins Gewicht?Deutschland hat als Exportnation wie kaum ein anderes Land Jahrzehnte lang vomFreihandel und der Globalisierung profitiert. Fast jeder vierte Arbeitsplatzhängt heute von der Weltwirtschaft ab. Bleibt der Handelsstreit der USA mitChina ungelöst, stehen auch hierzulande Wohlstand und Arbeitsplätze auf demSpiel. "makro" fragt, ob der neue Protektionismus eine globale Rezessionheraufbeschwört. Andererseits ist auch die einfache globale Rechnung, man müssenur Waren, Arbeit und Kapital frei fließen lassen, dann entstehe überall auf derWelt ein breiter Wohlstand, nicht aufgegangen. Viele glauben auch nicht mehr anden Segen der Globalisierung.Die Livesendung wird moderiert von Eva Schmidt.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos der Moderatorin Eva Schmidt finden Sie über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell