Mainz (ots) -Freitag, 15. März 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungAutonomes Fahren, Hightech-Landwirtschaft und eine Automatisierungin großen Industriebetrieben - das verspricht man sich von der neuen5G-Mobilfunktechnik, bei der die Datengeschwindigkeit hundertmalhöher ist als mit 4G. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" berichtetin der Sendung "Mobilfunk - Kein 5G für alle" am Freitag, 15. März2019, 21.00 Uhr (Erstausstrahlung), über die Schwierigkeiten, das5G-Netz flächendeckend in Deutschland auszubauen.Die Bundesnetzagentur will in diesem Frühjahr die neuen5G-Frequenzen versteigern. Für die Flächenversorgung verlangt dieNetzagentur, dass in jedem Bundesland 98 Prozent aller Haushalte bisEnde 2022 mit dem neuen Standard erreicht werden. Doch dieBundes-regierung ist sich noch nicht einig, ob 5G in naher Zukunftflächendeckend ausgebaut werden soll.Die "makro"-Autoren zeigen, dass für eine vollständige AbdeckungDeutschlands bis zu 800.000 Funkmasten notwendig wären. Gegenwärtigbetreiben die großen Anbieter Telekom, Vodafone und O2 rund 30.000Masten. Die Autoren vergleichen europaweit die Schnelligkeit derNetze: Deutschland liege weit abgeschlagen auf Platz 32 von 36Staaten. Zudem koste Mobilfunk im Vergleich zu anderen Ländern inDeutschland relativ viel. Die LTE-Tarife (4G) seien im Vergleich zuanderen Staaten besonders teuer.Es moderiert live Eva Schmidt.Mehr Information zur Sendung "makro: Mobilfunk - Kein 5G füralle": https://ly.zdf.de/BHL/Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos von 3sat-Moderatorin Eva Schmidt sind erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell