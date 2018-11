Mainz (ots) -Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" wurde am Mittwochabend, 28. November2018, in Hamburg mit dem Sonderpreis desHanns-Joachim-Friedrichs-Preises ausgezeichnet. Stellvertretend fürdas Team nahmen die Redaktionsleiterinnen Anja Fix (ZDF) und Dr.Monika Sandhack (ARD) die besondere Ehrung für Fernsehjournalismusentgegen.Die "Kulturzeit"-Redaktion zeige ihren Zuschauerinnen undZuschauern, "dass es jenseits von politischen und wirtschaftlichenInteressen eine trag- und zukunftsfähige Dimension menschlichenZusammenlebens gibt", begründete die Jury ihre Entscheidung.Besonders honoriert wurde die "grenzüberschreitende KooperationSchweizer, österreichischer und deutscher Redaktionen".Für Dr. Monika Sandhack ist "Kulturzeit" eine "grandiose Erfindungund eine Herausforderung für alle, die daran mitarbeiten: Was vierSender seinerzeit als gemeinsames Projekt erdachten, ist als Magazineinzigartig für uns, die wir die 'Kulturzeit' Tag für Tag stemmen".Die 3sat-Magazinsendung sei für die Zuschauer eine "Einladung zurInspiration und zum Mitdenken. Und für alle ein Appell: Kultur musssein! "Seit ihrer Gründung ist "Kulturzeit" für Anja Fix "eineinzigartiges Format im deutschsprachigen Raum: ein täglichesLive-Kulturmagazin, das das Beste aus den öffentlich-rechtlichenProgrammanstrengungen der drei Länder im Bereich Kultur bündeln undaktuell aufladen kann. Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung undPolitisierung auch im Kulturbetrieb wollen wir mit 'Kulturzeit'täglich Zeit und Raum geben für Vielfalt, Denkanstöße undPerspektivwechsel, für Aufregendes und Schönes abseits desAlltäglichen und für mehr Phantasie"."Kulturzeit" wurde 1995 als werktägliches Fernsehfeuilleton der3sat-Partner ZDF, ORF, SRF und ARD gegründet. Die 40-minütige Sendungberichtet über das kulturelle Leben - montags bis freitags live ab19.20 Uhr. Moderiert wird sie im Wechsel von Vivian Perkovic (ZDF),Peter Schneeberger (ORF), Nina Mavis Brunner (SRF) und CécileSchortmann (ARD).Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deBilder von der Verleihung sind erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/hannsjoachimfriedrichspreisBilder zur "Kulturzeit" allgemein über:https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell