Ab Montag, 4. November 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungen30 Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen, in den Köpfen haben sich Bilder undGeschichten festgesetzt. Doch Erinnerung ist trügerisch. Das 3sat-Magazin"Kulturzeit" bricht die Verkrustungen auf und lässt mit der fünfteiligen Reihe"Der Mauerfall '89 - ungefiltert" von Montag, 4. November, bis Freitag, 8.November 2019, jeweils um 19.20 Uhr, die dramatische Gegenwart von 1989wiederaufleben.Die "Kulturzeit"-Reihe montiert Originalberichte rund um den Mauerfall und gibteinen frischen, unverstellten Blick auf eine Zeit, die die Welt verändert hat.Wie wurde das Jahr 1989 wahrgenommen, wie wurde darüber berichtet? Um dieSchlagworte "Beginn", "Eskalation", "Glück", "Wende" und "Vision" gruppierensich Reportagen mit den Menschen des Jahres: Protestierenden, Regierenden,Flüchtenden. Dazu gibt es Nachrichtenclips und politische Kommentare. Sieermöglichen dem Zuschauer einen eigenen assoziativen Blick auf das Jahr, in demdie Mauer fiel.Ein besonderer Aspekt: 3sat stehen auch die Archive der Partnersender zurVerfügung. Wie Österreicher und Schweizer auf die deutsch-deutschen Geschehnisseblicken, ist eine selten gezeigte Perspektive. In der "Kulturzeit"-Reihe "DerMauerfall '89 - ungefiltert" ist sie zu sehen.