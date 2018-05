3sat-Kulturzeit erhält den Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Der Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises fürFernsehjournalismus geht in diesem Jahr an die 3sat-Sendung"Kulturzeit"."'Kulturzeit' steht wie kaum eine andere Sendung für unser Motto''anders fernsehen'. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen von vierSendern und drei Ländern, sie präsentieren täglich gemeinsam Kulturweltweit, ordnen ein und hinterfragen", so die 3sat-Koordinatorin desZDF, Natalie Müller-Elmau, stellvertretend für die 3sat-Partner ZDF,ORF, SRG und ARD. "Der renommierte Preis ist eine Bestätigung für diegemeinsame Arbeit in der 'Kulturzeit' in den vergangenen 23 Jahrenund eine Ermutigung, dieses erfolgreiche Konzept fortzuführen."Die Jury begründet ihre Entscheidung: "Mit ihrem Programm zeigendie Redaktionen der werktäglich ausgestrahlten 'Kulturzeit' ihrenZuschauerinnen und Zuschauern, dass es jenseits von politischen undwirtschaftlichen Interessen eine trag- und zukunftsfähige Dimensionmenschlichen Zusammenlebens gibt. Zwischen den hochaktuellenNachrichtensendungen 'heute' und 'Tagesschau' gelegen, trägt dieSendung 'Kulturzeit" (19.20 Uhr bis 20.00 Uhr) mit ihren weit überden Tag reichenden Themen wesentlich zum besseren Verständnis diesertagesaktuellen Sendungen bei. Diese Aufgabe nehmen zwar auch dieKulturmagazine 'Titel, Thesen, Temperamente' und 'aspekte' wahr. Mitder grenzüberschreitenden Kooperation Schweizer, österreichischer unddeutscher Redaktionen nimmt die 'Kulturzeit' aber eine besondereStellung unter den Kultursendungen ein.""Kulturzeit" wurde 1995 als werktägliches Fernsehfeuilleton der3sat-Partner ARD, ZDF, ORF und SRF gegründet. Die redaktionelleLeitung der Sendung haben Anja Fix (ZDF) und Dr. Monika Sandhack(ARD). Die 40-minütige Sendung berichtet aus Deutschland, Österreichund der Schweiz über das kulturelle Leben - montags bis freitags liveab 19.20 Uhr. Moderiert wird sie im Wechsel von Nina Mavis Brunner(SRF), Vivian Perkovic (ZDF), Peter Schneeberger (ORF) und CécileSchortmann (ARD).Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2018 geht an dieNDR-Journalistin Anja Reschke. Als Moderatorin der Fernsehsendungen"Panorama" und "Zapp" zeige sie Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohneBeliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit.Zu Ehren von Fritz Pleitgen wird im Rahmen der HJF-Preisverleihungam 28. November 2018 eine "Fritz Pleitgen Lecture" für unabhängigenJournalismus gehalten. Dies beschloss die Jury desHanns-Joachim-Friedrichs-Preises.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell